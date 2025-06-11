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ВС РФ вышли к западной границе ДНР

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Российские военнослужащие вышли к западной границе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, группировка войск «Центр» продолжила продвигаться в глубину обороны украинской армии. К западной границе ДНР вышли подразделения 55-й мотострелковой бригады. Вместе со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии они продолжают наступление в Днепропетровской области.

Кроме того, на западную границу ДНР широким фронтом вышли подразделения группировки войск «Восток». Они также развивают наступление в Днепропетровском регионе.

Вооруженные силы (ВС) РФ начали наступление на территорию Днепропетровской области 8 июня. Тогда группировка российских войск «Центр» пересекла западную границу ДНР. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что начало наступления российских войск в Днепропетровской области в том числе связано с нежеланием Украины «признавать реалии» на переговорах.

9 июня пресс-секретарь отмечал, что решение Минобороны о наступлении ВС РФ в Днепропетровской области в том числе является частью работы по созданию буферной зоны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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