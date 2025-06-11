ВС РФ вышли к западной границе ДНР
Российские военнослужащие вышли к западной границе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, группировка войск «Центр» продолжила продвигаться в глубину обороны украинской армии. К западной границе ДНР вышли подразделения 55-й мотострелковой бригады. Вместе со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии они продолжают наступление в Днепропетровской области.
Кроме того, на западную границу ДНР широким фронтом вышли подразделения группировки войск «Восток». Они также развивают наступление в Днепропетровском регионе.
Вооруженные силы (ВС) РФ начали наступление на территорию Днепропетровской области 8 июня. Тогда группировка российских войск «Центр» пересекла западную границу ДНР. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что начало наступления российских войск в Днепропетровской области в том числе связано с нежеланием Украины «признавать реалии» на переговорах.
9 июня пресс-секретарь отмечал, что решение Минобороны о наступлении ВС РФ в Днепропетровской области в том числе является частью работы по созданию буферной зоны.