ВС РФ вышли к западной границе ДНР

Вооруженные силы (ВС) РФ начали наступление на территорию Днепропетровской области 8 июня. Тогда группировка российских войск «Центр» пересекла западную границу ДНР. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявлял, что начало наступления российских войск в Днепропетровской области в том числе связано с нежеланием Украины «признавать реалии» на переговорах.