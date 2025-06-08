ВС РФ начали наступление на территории Днепропетровской области
Группировка российских войск «Центр» пересекла западную границу Донецкой народной республики и развивает наступление на территории Днепропетровской области, сообщили в Минобороны России.
8 июня военнослужащие подразделений «Южной» группировки войск также установили контроль над поселком Заря в ДНР. Это произошло в результате «активных и решительных действий» российских солдат.
6 июня Минобороны сообщало о том, что под контроль ВС РФ было взято село Федоровка в том же регионе.