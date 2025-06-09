Песков назвал задачи российского наступления в Днепропетровской области

22 мая президент Владимир Путин заявил о решении создать «буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины». На следующей день Кремль не стал комментировал вопрос о ее потенциальной глубине и рекомендовал задать его Министерству обороны. Медведев говорил, что буферная зона может занять почти всю территорию Украины в случае продолжения военной помощи Киеву.