Песков назвал задачи российского наступления в Днепропетровской области
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о наступлении Вооруженных сил РФ в Днепропетровской области в Минобороны. Об этом он заявил в ходе брифинга.
Он отметил, что такое решение, в том числе, является частью работы по созданию буферной зоны.
«Но если говорить о нюансах самих боевых действий, то, конечно, нужно адресовать ваши вопросы в Министерство обороны», – заключил он.
8 июня ВС РФ начали наступление на территорию Днепропетровской области. Тогда группировка российских войск «Центр» пересекла западную границу Донецкой народной республики. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что начало наступления российских войск в Днепропетровской области в том числе вызвано нежеланием Украины «признавать реалии» на переговорах.
22 мая президент Владимир Путин заявил о решении создать «буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины». На следующей день Кремль не стал комментировал вопрос о ее потенциальной глубине и рекомендовал задать его Министерству обороны. Медведев говорил, что буферная зона может занять почти всю территорию Украины в случае продолжения военной помощи Киеву.