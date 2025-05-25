Медведев обозначил возможные границы буферной зоны на Украине

25 мая о создании зоны безопасности вдоль государственной границы РФ рассказали в группировке войск «Север». Там уточнили, что только за последнюю неделю бойцы взяли под свой контроль населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области, которая граничит с Курской областью. Российские военнослужащие также продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.