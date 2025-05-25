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Медведев обозначил возможные границы буферной зоны на Украине

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Буферная зона займет почти всю территорию Украины в случае продолжения военной помощи Киеву, предположил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В своем англоязычном Telegram-канале он опубликовал видео, которое показывает, как могла бы выглядеть буферная зона на Украине. Она занимает большую часть страны, кроме небольшой площади на западе республики. «Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть так», – подписал видео Медведев.

22 мая президент Владимир Путин заявил о решении создать «буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины». На следующей день Кремль не стал комментировал вопрос о ее потенциальной глубине и рекомендовал задать его Министерству обороны.

25 мая о создании зоны безопасности вдоль государственной границы РФ рассказали в группировке войск «Север». Там уточнили, что только за последнюю неделю бойцы взяли под свой контроль населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области, которая граничит с Курской областью. Российские военнослужащие также продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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