Медведев обозначил возможные границы буферной зоны на Украине
Буферная зона займет почти всю территорию Украины в случае продолжения военной помощи Киеву, предположил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
В своем англоязычном Telegram-канале он опубликовал видео, которое показывает, как могла бы выглядеть буферная зона на Украине. Она занимает большую часть страны, кроме небольшой площади на западе республики. «Если военная помощь бандеровскому режиму продолжится, буферная зона может выглядеть так», – подписал видео Медведев.
22 мая президент Владимир Путин заявил о решении создать «буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины». На следующей день Кремль не стал комментировал вопрос о ее потенциальной глубине и рекомендовал задать его Министерству обороны.
25 мая о создании зоны безопасности вдоль государственной границы РФ рассказали в группировке войск «Север». Там уточнили, что только за последнюю неделю бойцы взяли под свой контроль населенные пункты Марьино и Локня в Сумской области, которая граничит с Курской областью. Российские военнослужащие также продвинулись в районе города Волчанск в Харьковской области.