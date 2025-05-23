Песков направил вопрос о глубине буферной зоны Минобороны
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал задать вопрос о потенциальной глубине буферной зоны Министерству обороны.
«Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики, поэтому рекомендую вам обратить этот вопрос в министерство обороны», – сказал он.
22 мая президент Владимир Путин заявил о решении создать «буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины». «Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», – сказал он.
Путин также заметил, что необходимо как можно скорее начать восстановление разрушенной инфраструктуры в приграничных районах, где это позволяет уровень безопасности. Он попросил ведомства регулярно докладывать о ходе восстановления пострадавших регионов.