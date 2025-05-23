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Песков направил вопрос о глубине буферной зоны Минобороны

Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рекомендовал задать вопрос о потенциальной глубине буферной зоны Министерству обороны.

«Это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики, поэтому рекомендую вам обратить этот вопрос в министерство обороны», – сказал он.

22 мая президент Владимир Путин заявил о решении создать «буферную зону безопасности вдоль границы России и Украины». «Наши вооруженные силы сейчас эту задачу решают», – сказал он.

Путин также заметил, что необходимо как можно скорее начать восстановление разрушенной инфраструктуры в приграничных районах, где это позволяет уровень безопасности. Он попросил ведомства регулярно докладывать о ходе восстановления пострадавших регионов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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