Медведев объяснил начало наступления ВС России в Днепропетровской области

6 июня Минобороны рассказало об ответе на совершенные Украиной теракты на железных дорогах Курской и Брянской областей, а также на аэродромах в ряде регионах России. ВС РФ нанесли массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники ВСУ.