Медведев объяснил начало наступления ВС России в Днепропетровской области
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что начало наступления ВС РФ в Днепропетровской области в том числе вызвано нежеланием Украины «признавать реалии» на переговорах.
Он напомнил о том, что президента Украины Владимира Зеленского «и его покровителей» предупреждали о возможных последствиях их решений.
8 июня в Минобороны России заявили, что группировка войск «Центр» пересекла западную границу Донецкой народной республики и развивает наступление на территории Днепропетровской области.
6 июня Минобороны рассказало об ответе на совершенные Украиной теракты на железных дорогах Курской и Брянской областей, а также на аэродромах в ряде регионах России. ВС РФ нанесли массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники ВСУ.