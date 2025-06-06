Минобороны рассказало об ответе на организованные Украиной теракты

В ночь с 31 мая на 1 июня произошел подрыв мостов в Брянской и Курской областях. В Брянской области конструкции упали на движущийся под мостом пассажирский поезд, который следовал из Климова в Москву. В результате погибли семь человек, пострадали более 100. В Курской области мост обрушился во время движения по нему поезда, пострадал машинист и его поездная бригада.