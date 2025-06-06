Минобороны рассказало об ответе на организованные Украиной теракты
Российские военные в ночь на 6 июня ответили на совершенные Украиной теракты, нанеся массированный удар по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники ВСУ, сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, все объекты, ставшие целями ударов ВС РФ, поражены.
1 июня Киев атаковал аэродромы в ряде регионов России с помощью FPV-дронов, которые вылетали из фур, тайно расположенных около российских военных объектов. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все удары были отражены. В Мурманской и Иркутской областях произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники, но они были потушены. Пострадавших среди военных или гражданского персонала не было.
В ночь с 31 мая на 1 июня произошел подрыв мостов в Брянской и Курской областях. В Брянской области конструкции упали на движущийся под мостом пассажирский поезд, который следовал из Климова в Москву. В результате погибли семь человек, пострадали более 100. В Курской области мост обрушился во время движения по нему поезда, пострадал машинист и его поездная бригада.
4 июня президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Президент США назвал одной из тем беседы атаку Украины на российские аэродромы. По сообщению помощника президента РФ Юрия Ушакова, американский лидер внимательно выслушал оценки российской стороны относительно этих террористических действий и подрывов мостов в Курской и Брянской областях.