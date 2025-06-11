WP: администрация Трампа может тайно отправить мигрантов на базу в Гуантанамо

Также, по данным WP, возможности базы в Гуантанамо могут оказаться недостаточными для приема около 9000 человек. Тем не менее представители администрации настаивают, что этот шаг необходим из-за переполненности внутренних следственных изоляторов. Такая ситуация возникла на фоне обещания Трампа осуществить крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов в американской истории.