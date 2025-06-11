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WP: администрация Трампа может тайно отправить мигрантов на базу в Гуантанамо

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность переместить тысячи нелегальных мигрантов на военную базу в Гуантанамо (Куба). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве.

Среди задержанных – граждане множества стран, включая Великобританию, Италию, Францию, Германию, Турцию и Украину. По данным издания, Вашингтон, вероятно, не уведомит об этом шаге правительства соответствующих государств, даже тех, кто тесно сотрудничает с США.

Также, по данным WP, возможности базы в Гуантанамо могут оказаться недостаточными для приема около 9000 человек. Тем не менее представители администрации настаивают, что этот шаг необходим из-за переполненности внутренних следственных изоляторов. Такая ситуация возникла на фоне обещания Трампа осуществить крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов в американской истории.

6 июня в Лос-Анджелесе вспыхнули массовые протесты против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией Трампа. Недовольство вызвали рейды иммиграционной и таможенной полиции (ICE), в ходе которых были задержаны 212 нелегальных мигрантов. Президент направил в город 2000 бойцов национальной гвардии – впервые с 1965 г. без запроса от губернатора штата.

9 июня Трамп заявил, что Лос-Анджелес мог бы быть полностью разрушен, если бы он не распорядился направить подразделения Национальной гвардии для подавления беспорядков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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