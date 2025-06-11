WP: администрация Трампа может тайно отправить мигрантов на базу в Гуантанамо
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность переместить тысячи нелегальных мигрантов на военную базу в Гуантанамо (Куба). Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американском правительстве.
Среди задержанных – граждане множества стран, включая Великобританию, Италию, Францию, Германию, Турцию и Украину. По данным издания, Вашингтон, вероятно, не уведомит об этом шаге правительства соответствующих государств, даже тех, кто тесно сотрудничает с США.
Также, по данным WP, возможности базы в Гуантанамо могут оказаться недостаточными для приема около 9000 человек. Тем не менее представители администрации настаивают, что этот шаг необходим из-за переполненности внутренних следственных изоляторов. Такая ситуация возникла на фоне обещания Трампа осуществить крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов в американской истории.
6 июня в Лос-Анджелесе вспыхнули массовые протесты против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией Трампа. Недовольство вызвали рейды иммиграционной и таможенной полиции (ICE), в ходе которых были задержаны 212 нелегальных мигрантов. Президент направил в город 2000 бойцов национальной гвардии – впервые с 1965 г. без запроса от губернатора штата.
9 июня Трамп заявил, что Лос-Анджелес мог бы быть полностью разрушен, если бы он не распорядился направить подразделения Национальной гвардии для подавления беспорядков.