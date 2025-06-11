В Белом доме назвали фейком сообщения о планах отправить мигрантов в Гуантанамо

11 июня The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в правительстве США, что администрация Трампа рассматривает возможность отправить нелегальных мигрантов на базу в Гуантанамо. Среди задержанных есть граждане множества государств, включая Великобританию, Италию, Францию, Германию, Турцию и Украину. По данным газеты, Вашингтон, вероятно, не уведомит об этом правительства указанных стран, даже тех, кто тесно сотрудничает с США.