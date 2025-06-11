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В Белом доме назвали фейком сообщения о планах отправить мигрантов в Гуантанамо

Ведомости

Представитель Белого дома Каролайн Ливитт опровергла материал The Washington Post о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность переместить тысячи нелегальных мигрантов на военную базу в Гуантанамо (Куба).

«Эта информация – фейковые новости. Ничего подобного не происходит», – написала она на своей странице в соцсети X.

11 июня The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в правительстве США, что администрация Трампа рассматривает возможность отправить нелегальных мигрантов на базу в Гуантанамо. Среди задержанных есть граждане множества государств, включая Великобританию, Италию, Францию, Германию, Турцию и Украину. По данным газеты, Вашингтон, вероятно, не уведомит об этом правительства указанных стран, даже тех, кто тесно сотрудничает с США.

Возможности базы в Гуантанамо могут оказаться недостаточными для приема порядка 9000 человек, говорится в материале. При этом представители администрации настаивают, что такой шаг необходим из-за переполненности внутренних следственных изоляторов. Эта ситуация возникла на фоне обещания Трампа провести крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов в американской истории.

6 июня в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) начались массовые протесты против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией Трампа. Недовольство вызвали рейды иммиграционной и таможенной полиции (ICE), во время которых были задержаны 212 нелегальных мигрантов. Трамп направил в город 2000 бойцов национальной гвардии – впервые с 1965 г. без запроса от губернатора штата.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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