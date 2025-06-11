В Белом доме назвали фейком сообщения о планах отправить мигрантов в Гуантанамо
Представитель Белого дома Каролайн Ливитт опровергла материал The Washington Post о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность переместить тысячи нелегальных мигрантов на военную базу в Гуантанамо (Куба).
«Эта информация – фейковые новости. Ничего подобного не происходит», – написала она на своей странице в соцсети X.
11 июня The Washington Post сообщила со ссылкой на источники в правительстве США, что администрация Трампа рассматривает возможность отправить нелегальных мигрантов на базу в Гуантанамо. Среди задержанных есть граждане множества государств, включая Великобританию, Италию, Францию, Германию, Турцию и Украину. По данным газеты, Вашингтон, вероятно, не уведомит об этом правительства указанных стран, даже тех, кто тесно сотрудничает с США.
Возможности базы в Гуантанамо могут оказаться недостаточными для приема порядка 9000 человек, говорится в материале. При этом представители администрации настаивают, что такой шаг необходим из-за переполненности внутренних следственных изоляторов. Эта ситуация возникла на фоне обещания Трампа провести крупнейшую депортацию нелегальных мигрантов в американской истории.
6 июня в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) начались массовые протесты против нового федерального иммиграционного законодательства, инициированного администрацией Трампа. Недовольство вызвали рейды иммиграционной и таможенной полиции (ICE), во время которых были задержаны 212 нелегальных мигрантов. Трамп направил в город 2000 бойцов национальной гвардии – впервые с 1965 г. без запроса от губернатора штата.