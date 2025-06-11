Великобритания отменит гранты для Грузии на проведение выборов
Лондон прекратит выдачу грантов Тбилиси, направленных на проведение местных выборов. Об этом объявили в британском посольстве в Грузии, сообщение размещено в Facebook
Отмена грантов связана с тем, что правительство Грузии не согласовало соответствующее постановление о порядке выдачи субсидий.
«Из-за этой неопределенности нам пришлось отменить грантовые планы для поддержки прозрачности и конкурентоспособности предстоящих муниципальных выборов», – следует из сообщения.
В диппредставительстве также выразили сожаление, что Грузия не пригласила миссию Бюро по демократическим институтам и правам
10 апреля Великобритания ввела санкции в отношении генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили, первого замглавы МВД Грузии Шалвы Бедоидзе, главы Специальной следственной службы Карло Кацитадзе и замглавы департамента по особым заданиям МВД Мирзы Кезевадзе.
Как пояснило британское правительство, санкции введены из-за «нарушений прав человека» во время подавления общественных протестов против правящей партии «Грузинская мечта». Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе тогда заявил, что введение Лондоном персональных санкций против ряда грузинских чиновников говорит о трагичном положении Соединенного Королевства.