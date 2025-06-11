Великобритания отменит гранты для Грузии на проведение выборов

В диппредставительстве также выразили сожаление, что Грузия не пригласила миссию Бюро по демократическим институтам и правам (организация признана нежелательной на территории РФ) человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами. По версии британский властей, отсутствие «профессионально подготовленных наблюдателей за выборами, работающих по международно признанным стандартам», станет шагом назад, который может «снизить доверие общества к прозрачности демократического процесса в Грузии».