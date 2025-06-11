Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Великобритания отменит гранты для Грузии на проведение выборов

Ведомости

Лондон прекратит выдачу грантов Тбилиси, направленных на проведение местных выборов. Об этом объявили в британском посольстве в Грузии, сообщение размещено в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Отмена грантов связана с тем, что правительство Грузии не согласовало соответствующее постановление о порядке выдачи субсидий.

«Из-за этой неопределенности нам пришлось отменить грантовые планы для поддержки прозрачности и конкурентоспособности предстоящих муниципальных выборов», – следует из сообщения.

В диппредставительстве также выразили сожаление, что Грузия не пригласила миссию Бюро по демократическим институтам и правам (организация признана нежелательной на территории РФ) человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами. По версии британский властей, отсутствие «профессионально подготовленных наблюдателей за выборами, работающих по международно признанным стандартам», станет шагом назад, который может «снизить доверие общества к прозрачности демократического процесса в Грузии».

10 апреля Великобритания ввела санкции в отношении генпрокурора Грузии Георгия Габиташвили, первого замглавы МВД Грузии Шалвы Бедоидзе, главы Специальной следственной службы Карло Кацитадзе и замглавы департамента по особым заданиям МВД Мирзы Кезевадзе.

Как пояснило британское правительство, санкции введены из-за «нарушений прав человека» во время подавления общественных протестов против правящей партии «Грузинская мечта». Премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе тогда заявил, что введение Лондоном персональных санкций против ряда грузинских чиновников говорит о трагичном положении Соединенного Королевства.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных