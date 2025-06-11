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Польский сейм выразил вотум доверия правительству Дональда Туска

Ведомости

Сейм Польши (нижняя палата парламента) выразил вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска.»За» проголосовали 243 депутата, против выступили 210, при этом никто не воздержался. Об этом сообщает польская газета Wyborcza.

«Мне нужен был вотум, потому что возникли вопросы, шум, спекуляции о том, сохранится ли правительство. Мое намерение было не в том, чтобы показать силу, а просто прекратить спекуляции», – цитирует издание премьер-министра Польши.

8 июня агентство Bloomberg сообщило, что авторитет Туска пошатнулся после президентских выборов в Польше. 1 июня победу на выборах одержал правоконсервативный кандидат от партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий, обойдя во втором туре союзника Туска, мэра Варшавы Рафала Тшасковского.

Поражение Тшасковского усилило давление на премьер-министра. Некоторые законодатели из правящей коалиции призвали Туска уйти в отставку. Однако премьер-министр решил обратиться к парламенту с просьбой провести вотум доверия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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