Польский сейм выразил вотум доверия правительству Дональда Туска
Сейм Польши (нижняя палата парламента) выразил вотум доверия правительству премьер-министра Дональда Туска.»За» проголосовали 243 депутата, против выступили 210, при этом никто не воздержался. Об этом сообщает польская газета Wyborcza.
«Мне нужен был вотум, потому что возникли вопросы, шум, спекуляции о том, сохранится ли правительство. Мое намерение было не в том, чтобы показать силу, а просто прекратить спекуляции», – цитирует издание премьер-министра Польши.
8 июня агентство Bloomberg сообщило, что авторитет Туска пошатнулся после президентских выборов в Польше. 1 июня победу на выборах одержал правоконсервативный кандидат от партии «Право и справедливость» (PiS) Кароль Навроцкий, обойдя во втором туре союзника Туска, мэра Варшавы Рафала Тшасковского.
Поражение Тшасковского усилило давление на премьер-министра. Некоторые законодатели из правящей коалиции призвали Туска уйти в отставку. Однако премьер-министр решил обратиться к парламенту с просьбой провести вотум доверия.