США готовятся к эвакуации посольства в Ираке из-за роста напряженности в регионе

В то же время, по данным Reuters, на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, крупнейшей американской военной базе в регионе, ситуация остается стабильной – распоряжений об эвакуации персонала или членов семей сотрудников посольства в Дохе не поступало, дипмиссия работает в обычном режиме.