США готовятся к эвакуации посольства в Ираке из-за роста напряженности в регионе
США намерены частично эвакуировать сотрудников своего посольства в Ираке из-за повышенных рисков для безопасности, сообщили агентству Reuters три американских и два иракских источника. Также рассматривается возможность временного выезда членов семей американских военнослужащих, размещенных в Бахрейне.
По словам одного из американских чиновников, госдепартамент готовится объявить об отъезде части персонала дипмиссии. Предпочтение планируется отдать коммерческим маршрутам, однако при необходимости может быть задействована помощь военных.
Официальный представитель МИД Ирака подтвердил информацию о частичной эвакуации, отметив, что это связано с потенциальными угрозами и общей напряженностью в регионе.
В то же время, по данным Reuters, на авиабазе Аль-Удейд в Катаре, крупнейшей американской военной базе в регионе, ситуация остается стабильной – распоряжений об эвакуации персонала или членов семей сотрудников посольства в Дохе не поступало, дипмиссия работает в обычном режиме.
10 июня постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по ситуации в Ираке заявил, что Россия выражает поддержку суверенитета Ирака и не хочет, чтобы республика превращалась в арену для международных конфликтов.
Он призвал к немедленному и безусловному прекращению огня, несмотря на эскалацию палестино-израильского конфликта, освобождению всех пленных и обеспечению безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа.