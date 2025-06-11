США разрешили эвакуацию родственников расположенных на Ближнем Востоке военных
Министр обороны США Пит Хегсет одобрил добровольный выезд членов семей американских военнослужащих, находящихся на объектах в зоне ответственности центрального командования (CENTCOM) американской армии на Ближнем Востоке на фоне ухудшения обстановки. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в Пентагоне.
Как подчеркнул представитель минобороны США, сохранение жизни и обеспечение безопасности военнослужащих и их близких остается приоритетной задачей. Он отметил, что ситуация в регионе тщательно отслеживается в режиме реального времени.
По словам собеседника, центральное командование тесно взаимодействует с государственным департаментом США, а также с союзниками и партнерами в регионе. Целью этого взаимодействия является обеспечение готовности к выполнению оперативных задач в любых условиях.
Ранее Reuters сообщал, что США намерены частично эвакуировать сотрудников своего посольства в Ираке из-за повышенных рисков для безопасности. Также рассматривается возможность временного выезда членов семей американских военнослужащих, размещенных в Бахрейне.