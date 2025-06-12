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Минфин США не знает о снятии антироссийских санкций

Ведомости

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ему неизвестно об отмене действующей администрацией каких-либо санкций против России.

«Насколько мне известно, нет», – ответил он на соответствующий вопрос во время слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям (цитата по ТАСС).

При этом Бессент не смог назвать ни одной российской организации, против которой администрация Трампа ввела бы новые ограничительные меры. «Я позднее сообщу вам их число», – пообещал он сенатору Крису Кунсу. Чиновник также подтвердил, что Вашингтон продолжает бороться с «теневым флотом», перевозящим российскую и иранскую нефть.

Ранее в этот же день Бессент предупредил конгрессменов о возможных «непредвиденных последствиях» нового законопроекта о санкциях, который предусматривает 500%-ные пошлины на товары из стран, закупающих российские энергоносители.

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов сената. Он предусматривает вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары. По информации The Wall Street Journal, администрация президента США пытается убедить автора законопроекта, сенатора Линдси Грэма (включенный в российский перечень террористов и экстремистов), значительно его смягчить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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