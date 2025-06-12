Минфин США не знает о снятии антироссийских санкций
Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что ему неизвестно об отмене действующей администрацией каких-либо санкций против России.
«Насколько мне известно, нет», – ответил он на соответствующий вопрос во время слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям (цитата по ТАСС).
При этом Бессент не смог назвать ни одной российской организации, против которой администрация Трампа ввела бы новые ограничительные меры. «Я позднее сообщу вам их число», – пообещал он сенатору Крису Кунсу. Чиновник также подтвердил, что Вашингтон продолжает бороться с «теневым флотом», перевозящим российскую и иранскую нефть.
Ранее в этот же день Бессент предупредил конгрессменов о возможных «непредвиденных последствиях» нового законопроекта о санкциях, который предусматривает 500%-ные пошлины на товары из стран, закупающих российские энергоносители.
Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов сената. Он предусматривает вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары. По информации The Wall Street Journal, администрация президента США пытается убедить автора законопроекта, сенатора Линдси Грэма (включенный в российский перечень террористов и экстремистов), значительно его смягчить.