Минфин США не знает о снятии антироссийских санкций

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов сената. Он предусматривает вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары. По информации The Wall Street Journal, администрация президента США пытается убедить автора законопроекта, сенатора Линдси Грэма (включенный в российский перечень террористов и экстремистов), значительно его смягчить.