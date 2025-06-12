Путин выразил соболезнования в связи с крушением Boeing в Индии
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с крушением пассажирского самолета Boeing 787-8 Dreamliner в Индии. Это следует из телеграммы главы государства, опубликованной Кремлем.
«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе», – говорится в обращении.
Телеграмма направлена президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Индии Нарендре Моди.
12 июня пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 по маршруту Ахмедабад – Лондон, потерпел крушение после взлета в штате Гуджарат на западе Индии. Он упал на здание общежития для врачей.
На борту находились 242 человека: 230 пассажиров, а также 12 членов экипажа. Предварительно, погибли 133 человека, есть выжившие. Жертвами на земле могли стать по меньшей мере 20 студентов медицинского колледжа. В генеральном консульстве РФ в Мумбаи заявили, что россиян на борту не было.