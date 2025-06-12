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Путин выразил соболезнования в связи с крушением Boeing в Индии

Ведомости

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования руководству Индии в связи с крушением пассажирского самолета Boeing 787-8 Dreamliner в Индии. Это следует из телеграммы главы государства, опубликованной Кремлем.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой катастрофе», – говорится в обращении.

Телеграмма направлена президенту Индии Дроупади Мурму и премьер-министру Индии Нарендре Моди.

12 июня пассажирский самолет авиакомпании Air India, выполнявший рейс AI171 по маршруту Ахмедабад – Лондон, потерпел крушение после взлета в штате Гуджарат на западе Индии. Он упал на здание общежития для врачей.

На борту находились 242 человека: 230 пассажиров, а также 12 членов экипажа. Предварительно, погибли 133 человека, есть выжившие. Жертвами на земле могли стать по меньшей мере 20 студентов медицинского колледжа. В генеральном консульстве РФ в Мумбаи заявили, что россиян на борту не было.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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