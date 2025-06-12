Путин выразил соболезнования в связи с крушением Boeing в Индии

На борту находились 242 человека: 230 пассажиров, а также 12 членов экипажа. Предварительно, погибли 133 человека, есть выжившие. Жертвами на земле могли стать по меньшей мере 20 студентов медицинского колледжа. В генеральном консульстве РФ в Мумбаи заявили, что россиян на борту не было.