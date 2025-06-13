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Глава МИД Ирана: США дали Израилю «зеленый свет» на удары по Ирану

Ведомости

США дали «зеленый свет» Израилю на совершение массированной атаки на Иран, поэтому они ответственны за это преступление, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает «РИА Новости». Американские власти при этом утверждают, что не участвовали и не оказывали помощь Израилю.

Как пишет агентство, президент США Дональд Трамп был в курсе ударов, «для него это не было сюрпризом», и теперь будет следить за ответными мерами Ирана, чтобы защитить себя и Израиль.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Стокгольме отметил, что атака на Иран – это односторонние действия Израиля. По его мнению, страны НАТО, включая США, должны содействовать деэскалации на Ближнем Востоке.

Газета Der Spiegel писала, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил канцлера ФРГ Фридриха Мерца об атаке на Иран. Это произошло около 3:30 мск 13 июня во время телефонного разговора.

Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство. По словам Нетаньяху, атака будет многодневной. По данным израильских военных, было задействовано 200 истребителей. В ответ Иран запустил более 100 беспилотников в направлении израильской территории.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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