Ynet: израильские удары наносились с территории Ирана
Служба внешней разведки Израиля «Моссад» тайно создала базу для беспилотников в самом Иране в близи Тегерана. В ночь на 13 июня Израиль активировал их, сообщило издание Ynet со ссылкой на источники в силах безопасности.
Сообщалось, что операцию планировали годами. Вблизи иранских зенитно-ракетных комплексов «Моссад» развернул системы высокоточного оружия. Как только ЦАХАЛ начала атаку, системы активировали, и ракеты были запущены по целям.
Задолго до атаки агенты «Моссада» создали базу беспилотников недалеко от Тегерана. БПЛА были запущены по пусковым установкам ракет класса «земля-земля» на базе Асфагабад – одном из главных объектов, напрямую угрожающих Израилю, сообщил Ynet. Другие средства атаки были замаскированы в транспортных средствах, которые тайно ввезли в Иран. Их запустили в сторону ПВО исламской страны.
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство. Было задействовано 200 истребителей. В ответ Иран запустил более 100 беспилотников.
Генерал Хоссейн Салами, командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана, был убит в результате атаки Израиля. Он был одним из самых влиятельных людей в стране. Также погиб генерал-майор Мохаммад Багери, самый высокопоставленный военный офицер Ирана. Кроме того погиб бывший глава службы национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Али Шамхани был близким помощником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и представлял Тегеран на переговорах.