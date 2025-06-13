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Ynet: израильские удары наносились с территории Ирана

Ведомости

Служба внешней разведки Израиля «Моссад» тайно создала базу для беспилотников в самом Иране в близи Тегерана. В ночь на 13 июня Израиль активировал их, сообщило издание Ynet со ссылкой на источники в силах безопасности.

Сообщалось, что операцию планировали годами. Вблизи иранских зенитно-ракетных комплексов «Моссад» развернул системы высокоточного оружия. Как только ЦАХАЛ начала атаку, системы активировали, и ракеты были запущены по целям.

Задолго до атаки агенты «Моссада» создали базу беспилотников недалеко от Тегерана. БПЛА были запущены по пусковым установкам ракет класса «земля-земля» на базе Асфагабад – одном из главных объектов, напрямую угрожающих Израилю, сообщил Ynet. Другие средства атаки были замаскированы в транспортных средствах, которые тайно ввезли в Иран. Их запустили в сторону ПВО исламской страны.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану, нацеленные на его ядерную программу и высшее военное руководство. Было задействовано 200 истребителей. В ответ Иран запустил более 100 беспилотников.

Генерал Хоссейн Салами, командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана, был убит в результате атаки Израиля. Он был одним из самых влиятельных людей в стране. Также погиб генерал-майор Мохаммад Багери, самый высокопоставленный военный офицер Ирана. Кроме того погиб бывший глава службы национальной безопасности Ирана Али Шамхани. Али Шамхани был близким помощником верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и представлял Тегеран на переговорах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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