Ynet: израильские удары наносились с территории Ирана

Задолго до атаки агенты «Моссада» создали базу беспилотников недалеко от Тегерана. БПЛА были запущены по пусковым установкам ракет класса «земля-земля» на базе Асфагабад – одном из главных объектов, напрямую угрожающих Израилю, сообщил Ynet. Другие средства атаки были замаскированы в транспортных средствах, которые тайно ввезли в Иран. Их запустили в сторону ПВО исламской страны.