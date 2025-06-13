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Президент Ирана назвал атаку Израиля глупой и пообещал на нее ответить

Ведомости

Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал атаку Израиля глупым поступком и пообещал ответить на него «мудро и решительно». Заявление опубликовано на сайте главы Ирана.

«Иранский народ и официальные лица не будут молчать перед лицом этого преступления, а мощный и законный ответ Исламской Республики Иран заставит врага пожалеть о его глупых действиях», – сказал Пезешкиан. Он добавил, что правительство Ирана «продолжит служить стране с полной самоотдачей и повседневная жизнь будет продолжаться без сбоев».

До этого в аккаунте Пезешкиана в социальной сети Х появилось сообщение, в котором было указано, что президент Ирана и правительство взяли ситуацию под контроль. По этому поводу было проведено специальное заседание правительственного совета. «Пезешкиан вскоре выступит перед народом», – говорилось в сообщении.

13 июня Израиль атаковал Иран, заявив, что целью были ядерные объекты, производства ракетного оружия и военные командиры и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия. Был убит верховный главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением, в котором отметил, что Израиль ждет «горькая и мучительная участь» и он должен ожидать «сурового наказания».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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