Президент Ирана назвал атаку Израиля глупой и пообещал на нее ответить
Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал атаку Израиля глупым поступком и пообещал ответить на него «мудро и решительно». Заявление опубликовано на сайте главы Ирана.
«Иранский народ и официальные лица не будут молчать перед лицом этого преступления, а мощный и законный ответ Исламской Республики Иран заставит врага пожалеть о его глупых действиях», – сказал Пезешкиан. Он добавил, что правительство Ирана «продолжит служить стране с полной самоотдачей и повседневная жизнь будет продолжаться без сбоев».
До этого в аккаунте Пезешкиана в социальной сети Х появилось сообщение, в котором было указано, что президент Ирана и правительство взяли ситуацию под контроль. По этому поводу было проведено специальное заседание правительственного совета. «Пезешкиан вскоре выступит перед народом», – говорилось в сообщении.
13 июня Израиль атаковал Иран, заявив, что целью были ядерные объекты, производства ракетного оружия и военные командиры и что это начало длительной операции по предотвращению создания Тегераном атомного оружия. Был убит верховный главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи выступил с заявлением, в котором отметил, что Израиль ждет «горькая и мучительная участь» и он должен ожидать «сурового наказания».