Президент Ирана назвал атаку Израиля глупой и пообещал на нее ответить

«Иранский народ и официальные лица не будут молчать перед лицом этого преступления, а мощный и законный ответ Исламской Республики Иран заставит врага пожалеть о его глупых действиях», – сказал Пезешкиан. Он добавил, что правительство Ирана «продолжит служить стране с полной самоотдачей и повседневная жизнь будет продолжаться без сбоев».