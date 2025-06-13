Израиль пытается убедить США присоединиться к операции против Ирана
Израиль пытается убедить администрацию США присоединиться к операции против Ирана, сообщило издание The Jerusalem Post со ссылкой на источники.
Операция названа «Восходящий лев», она направлена на иранские ядерные объекты и военные цели, пишет издание. Удары все еще продолжаются и, по оценкам сотрудников служб безопасности, они продлятся еще несколько дней или недель, сообщила The Jerusalem Post.
Удары проводились в «полной координации» с США, но без их участия или поддержки, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на американского госсекретаря Марко Рубио.
12 июня президент США Дональд Трамп, комментируя переговоры с Ираном о ядерной сделке, заявил, что хотел бы избежать конфликта с Тегераном. «Ирану придется вести переговоры более жестко, то есть пойти на уступки, на которые они пока не готовы», – сказал он.
13 июня после израильской атаки по Ирану Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что давал Тегерану шанс заключить сделку. «Я предупредил их, что будет гораздо хуже всего, что они знают, ожидают или им говорили, что США производят лучшее и самое смертоносное военное оборудование в мире и что Израиль обладает многим из этого», – сказал американский президент.