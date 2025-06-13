Израиль пытается убедить США присоединиться к операции против Ирана

13 июня после израильской атаки по Ирану Трамп написал в своей социальной сети Truth Social, что давал Тегерану шанс заключить сделку. «Я предупредил их, что будет гораздо хуже всего, что они знают, ожидают или им говорили, что США производят лучшее и самое смертоносное военное оборудование в мире и что Израиль обладает многим из этого», – сказал американский президент.