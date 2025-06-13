Как мир отреагировал на удары Израиля по Ирану

Американский президент в своей социальной сети Truth Social написал: «Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. <...> Я предупредил их, что будет гораздо хуже всего, что они знают, ожидают или им говорили, что США производят лучшее и самое смертоносное военное оборудование в мире, и что Израиль обладает многим из этого, причем еще большим количеством — и они умеют им пользоваться. <...> Уже произошло много смерти и разрушений, но еще есть время положить конец этой резне».