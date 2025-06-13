Как мир отреагировал на удары Израиля по Ирану

Как мир отреагировал на удары Израиля по ИрануСтраны выразили обеспокоенность эскалацией конфликта
В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по Ирану с целью поражения объектов ядерной программы и высшего военного руководства. Израильские военные сообщали, что было задействовано 200 истребителей. В ответ Иран запустил более 100 беспилотников в направлении израильской территории.
О том, как в мире отреагировали на атаку Израиля по территории Ирана – в материале «Ведомостей».
Россия обеспокоена резкой эскалацией конфликта между Ираном и Израилем и осуждает ее. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он добавил, что президент РФ Владимир Путин в режиме реального времени по линии Министерства обороны РФ, Службы внешней разведки и Министерства иностранных дел получает доклады о происходящих в регионе событиях.
Российский МИД выразил крайнюю обеспокоенность в связи с опасной эскалацией на Ближнем Востоке. Москва считает неприемлемыми атаки на суверенное государство – члена ООН, в частности, удары по гражданским объектам и ядерной инфраструктуре. Подчеркивается, что подобные действия подрывают региональную и глобальную безопасность.
НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте рассказал, что ряд государств-членов альянса работают над деэскалацией конфликта Израиля и Ирана. Он заявил об отсутствии вовлеченности НАТО в конфликт на Ближнем Востоке.
«Это очень динамичная и быстро меняющаяся ситуация. Речь идет об односторонней акции со стороны Израиля. Для многих государств НАТО, особенно для США, важно работать над деэскалацией конфликта. Я знаю, что они работают над этим», – сказал Рютте на пресс-конференции в Стокгольме, ее транслировал сайт альянса.
США
Президент США Дональд Трамп выразил готовность защищать Израиль в случае ответных ударов Ирана. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США не принимали участия в ударах Израиля по Ирану, пишет Reuters.
«Нельзя, чтобы Иран получил ядерную бомбу. Очень просто. Посмотрим на дальнейшие события», – сказал Трамп журналистам Fox News.
Американский президент в своей социальной сети Truth Social написал: «Я давал Ирану шанс за шансом заключить сделку. <...> Я предупредил их, что будет гораздо хуже всего, что они знают, ожидают или им говорили, что США производят лучшее и самое смертоносное военное оборудование в мире, и что Израиль обладает многим из этого, причем еще большим количеством — и они умеют им пользоваться. <...> Уже произошло много смерти и разрушений, но еще есть время положить конец этой резне».
Китай обеспокоен последствиями, которые могут повлечь за собой удары Израиля по Ирану, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, его цитирует CNN.
«Китай выступает против любого посягательства на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, а также против действий, которые ведут к эскалации напряженности или расширению конфликта. Резкое возобновление напряженности в регионе никому не выгодно. <...> Китай готов сыграть конструктивную роль в содействии деэскалации ситуации», – сказал дипломат.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осуждает любую военную эскалацию на Ближнем Востоке.
Он, согласно сообщению пресс-службы, «выражает особую обеспокоенность в связи с израильскими атаками на ядерные объекты в Иране в то время, как продолжаются переговоры между Ираном и Соединенными Штатами по поводу иранской ядерной программы». Гутерриш призвал обе стороны проявить сдержанность и любой ценой избежать дальнейшей эскалации конфликта – «ситуации, которую регион вряд ли сможет выдержать».
Министерство иностранных дел Омана опубликовало заявление, осуждающее действия Израиля. В нем говорится, что атака произошла в момент возобновления переговоров о ядерной программе, что помешает дипломатическому процессу между США и Ираном.
«Министерство иностранных дел Султаната Оман решительно осуждает жестокую военную агрессию Израиля против территории Исламской Республики Иран, которая была направлена против суверенных объектов и привела к человеческим жертвам. <...> Эта атака произошла в очень деликатный момент, когда международные усилия по возобновлению ядерных переговоров между Исламской Республикой Иран и Соединенными Штатами усиливаются. Это явно свидетельствует о преднамеренном намерении помешать дипломатическому процессу и разжечь более масштабный конфликт, который будет иметь ужасные последствия для регионального и международного мира», – говорится в заявлении.
Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд провел телефонный разговор со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи. Он осудил нападение Израиля на Иран и призвал к диалогу для урегулирования конфликта. Об этом написали в заявлении, опубликованном на странице МИД Саудовской Аравии в Х.
«В ходе телефонного разговора Его Высочество осудил вопиющее нападение Израиля на территорию Исламской Республики Иран, подчеркнув необходимость отказа от применения силы и важность диалога для разрешения разногласий», – говорится в сообщении.
Иордания заявила, что не потерпит нарушений своего воздушного пространства, настаивая на том, что королевство не станет полем битвы для конфликта.
Представитель правительства Мохаммад Момани заявил, что национальная безопасность Иордании находится под угрозой. Королевство не допустит никаких попыток поставить под угрозу свою безопасность и безопасность своих граждан. Момани призвал международное сообщество оказать давление, чтобы восстановить спокойствие и предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе.
МИД Турции осудил удары Израиля по Ирану, назвав их провокацией. Анкара призвала принять срочные меры.
«Мы самым решительным образом осуждаем израильский авиаудар по Ирану. Явно нарушая международное право, эта атака является провокацией, которая служит стратегической политике Израиля по дестабилизации ситуации в регионе. <...> Мы вновь заявляем, что не хотим больше видеть кровопролития и разрушений на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении МИД Турции.