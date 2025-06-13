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Израиль атаковал район иранского ядерного объекта в Фордо

Ведомости

Израиль нанес удар но территории иранского ядерного объекта в Фордо, сообщило агентство Fars.

«Ядерный объект Фордо расположен на глубине нескольких сотен метров под землей», – уточнили в сообщении.

Ранее 13 июня Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на данные иранских властей сообщало, что три главных ядерных объекта Ирана не были затронуты первоначальными ударами Израиля. При ночной атаке объекты в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали.

При этом крупнейший ядерный объект страны в Натанзе получил повреждения – видео и фото свидетельствуют о столбах дыма над комплексом.

CNN отмечало, что Иран годами укреплял свои ядерные объекты на случай военных ударов. Сооружения построены с использованием специального армированного бетона, а некоторые подземные комплексы соединены туннелями с 90-градусными поворотами, что добавляет сложности при атаке.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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