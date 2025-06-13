Израиль атаковал район иранского ядерного объекта в Фордо
«Ядерный объект Фордо расположен на глубине нескольких сотен метров под землей», – уточнили в сообщении.
Ранее 13 июня Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на данные иранских властей сообщало, что три главных ядерных объекта Ирана не были затронуты первоначальными ударами Израиля. При ночной атаке объекты в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали.
При этом крупнейший ядерный объект страны в Натанзе получил повреждения – видео и фото свидетельствуют о столбах дыма над комплексом.
CNN отмечало, что Иран годами укреплял свои ядерные объекты на случай военных ударов. Сооружения построены с использованием специального армированного бетона, а некоторые подземные комплексы соединены туннелями с 90-градусными поворотами, что добавляет сложности при атаке.