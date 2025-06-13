Израиль атаковал район иранского ядерного объекта в Фордо

Ранее 13 июня Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) со ссылкой на данные иранских властей сообщало, что три главных ядерных объекта Ирана не были затронуты первоначальными ударами Израиля. При ночной атаке объекты в Фордо, Исфахане и Бушере не пострадали.