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Иран пока не принял решения по продолжению переговоров с США

Ведомости

Решение Тегерана принять участие в следующем раунде переговоров с США остается неясным, Иран считает американское правительство ответственным за действия Израиля, заявил официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи.

«Другая сторона сделала то, что фактически сделало переговоры бессмысленными. Невозможно, чтобы вы одновременно заявляли о необходимости переговоров и диалога для достижения взаимопонимания по какому-либо вопросу, при этом разделяя работу и позволяя посягать на территориальную целостность страны», – приводит его слова агентство Irna.

Для Ирана и остальных стран мира «немыслимо», как указал Багаи, чтобы «сионистский режим без сотрудничества, координации или, по крайней мере, сознательного зеленого света США» совершил такую «авантюрную агрессию» в регионе.

Шестой раунд американо-иранских переговоров по восстановлению ядерной сделки запланирован на 15 июня в Омане. На предыдущем раунде в Риме американская сторона предложила создать региональный консорциум для контроля над производством низкообогащенного урана. Взамен Ирану предложили временно снизить уровень обогащения урана до 3%.

13 июня Израиль нанес удары по военным объектам и гражданской инфраструктуре Ирана. В результате были поражены крупнейший ядерный комплекс в Натанзе, аэропорт в Тебризе, завод по производству ракет. Погибли также военачальники и ученые-ядерщики. МИД РФ осудил действия Израиля, подчеркнув, что они свели на нет усилия по снижению напряженности вокруг иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп напомнил, что два месяца назад он поставил Ирану ультиматум в 60 дней, в течение которых стороны должны были заключить сделку по ядерной программе. Политик заявил, что у Тегерана, возможно, есть второй шанс, чтобы сделать это.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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