Иран пока не принял решения по продолжению переговоров с США
Решение Тегерана принять участие в следующем раунде переговоров с США остается неясным, Иран считает американское правительство ответственным за действия Израиля, заявил официальный представитель МИД республики Исмаил Багаи.
«Другая сторона сделала то, что фактически сделало переговоры бессмысленными. Невозможно, чтобы вы одновременно заявляли о необходимости переговоров и диалога для достижения взаимопонимания по какому-либо вопросу, при этом разделяя работу и позволяя посягать на территориальную целостность страны», – приводит его слова агентство Irna.
Для Ирана и остальных стран мира «немыслимо», как указал Багаи, чтобы «сионистский режим без сотрудничества, координации или, по крайней мере, сознательного зеленого света США» совершил такую «авантюрную агрессию» в регионе.
Шестой раунд американо-иранских переговоров по восстановлению ядерной сделки запланирован на 15 июня в Омане. На предыдущем раунде в Риме американская сторона предложила создать региональный консорциум для контроля над производством низкообогащенного урана. Взамен Ирану предложили временно снизить уровень обогащения урана до 3%.
13 июня Израиль нанес удары по военным объектам и гражданской инфраструктуре Ирана. В результате были поражены крупнейший ядерный комплекс в Натанзе, аэропорт в Тебризе, завод по производству ракет. Погибли также военачальники и ученые-ядерщики. МИД РФ осудил действия Израиля, подчеркнув, что они свели на нет усилия по снижению напряженности вокруг иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп напомнил, что два месяца назад он поставил Ирану ультиматум в 60 дней, в течение которых стороны должны были заключить сделку по ядерной программе. Политик заявил, что у Тегерана, возможно, есть второй шанс, чтобы сделать это.