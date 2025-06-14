Иран пока не принял решения по продолжению переговоров с США

13 июня Израиль нанес удары по военным объектам и гражданской инфраструктуре Ирана. В результате были поражены крупнейший ядерный комплекс в Натанзе, аэропорт в Тебризе, завод по производству ракет. Погибли также военачальники и ученые-ядерщики. МИД РФ осудил действия Израиля, подчеркнув, что они свели на нет усилия по снижению напряженности вокруг иранской ядерной программы. Президент США Дональд Трамп напомнил, что два месяца назад он поставил Ирану ультиматум в 60 дней, в течение которых стороны должны были заключить сделку по ядерной программе. Политик заявил, что у Тегерана, возможно, есть второй шанс, чтобы сделать это.