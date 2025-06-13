Трамп не обеспокоен возможностью региональной войной на Ближнем Востоке

По словам Трампа, США знали об атаке Израиля. Он сказал, что пытался спасти Иран от унижения, предлагая заключить ядерную сделку. «Я очень старался их спасти. <...> Однако они все еще могут заключить сделку, еще не слишком поздно», – сказал американский президент.