Трамп не обеспокоен возможностью региональной войной на Ближнем Востоке
Президент США Дональд Трамп не обеспокоен возможностью возникновения региональной войны на Ближнем Востоке, сообщило агентство Reuters.
По словам Трампа, США знали об атаке Израиля. Он сказал, что пытался спасти Иран от унижения, предлагая заключить ядерную сделку. «Я очень старался их спасти. <...> Однако они все еще могут заключить сделку, еще не слишком поздно», – сказал американский президент.
Кроме того, Трамп сказал Reuters, что не знает, осталась ли у Ирана ядерная программа после атак Израиля.
Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников сообщало, что США начали перебрасывать военную технику, в том числе эсминцы, на Ближний Восток после ударов Израиля по Ирану. По словам одного из источников, президент США Дональд Трамп проводит встречу с руководством совета национальной безопасности по вопросу конфликта Израиля и Ирана.
Ранее стало известно, что Израиль пытается убедить администрацию США присоединиться к операции против Ирана. Несмотря на то что удары проводились в «полной координации» с США, в атаке они не участвовали.