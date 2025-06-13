AP: США перенаправляют военные ресурсы на Ближний Восток

Ранее стало известно, что Израиль пытается убедить администрацию США присоединиться к операции против Ирана. Несмотря на то, что удары проводились в «полной координации» с США, в атаке они не участвовали. Трамп заявил, что у Ирана еще есть время, чтобы заключить ядерную сделку и спасти свою страну, иначе следующие удары Израиля будут еще более жестокими. Он также подтвердил, что готов защищать США и Израиль от ответных атак Ирана.