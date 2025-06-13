AP: США перенаправляют военные ресурсы на Ближний Восток
После ударов Израиля по Ирану и на фоне возможного ответа США начали перебрасывать военную технику, в том числе эсминцы, на Ближний Восток, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников.
По данным издания, эсминец USS Thomas Hudner движется в направлении восточной части Средиземного моря, а экипаж второго корабля получил приказ быть готовым к переброске, если Белому дому это понадобится. По словам одного из источников, президент США Дональд Трамп проводит встречу с руководством совета национальной безопасности по вопросу конфликта Израиля и Ирана.
Ранее стало известно, что Израиль пытается убедить администрацию США присоединиться к операции против Ирана. Несмотря на то, что удары проводились в «полной координации» с США, в атаке они не участвовали. Трамп заявил, что у Ирана еще есть время, чтобы заключить ядерную сделку и спасти свою страну, иначе следующие удары Израиля будут еще более жестокими. Он также подтвердил, что готов защищать США и Израиль от ответных атак Ирана.