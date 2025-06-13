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AP: США перенаправляют военные ресурсы на Ближний Восток

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После ударов Израиля по Ирану и на фоне возможного ответа США начали перебрасывать военную технику, в том числе эсминцы, на Ближний Восток, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на двух американских чиновников.

По данным издания, эсминец USS Thomas Hudner движется в направлении восточной части Средиземного моря, а экипаж второго корабля получил приказ быть готовым к переброске, если Белому дому это понадобится. По словам одного из источников, президент США Дональд Трамп проводит встречу с руководством совета национальной безопасности по вопросу конфликта Израиля и Ирана.

Ранее стало известно, что Израиль пытается убедить администрацию США присоединиться к операции против Ирана. Несмотря на то, что удары проводились в «полной координации» с США, в атаке они не участвовали. Трамп заявил, что у Ирана еще есть время, чтобы заключить ядерную сделку и спасти свою страну, иначе следующие удары Израиля будут еще более жестокими. Он также подтвердил, что готов защищать США и Израиль от ответных атак Ирана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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