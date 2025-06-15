Иран заявил о готовности заключить сделку о гарантии отсутствия ядерного оружия

Новый раунд переговоров между США и Ираном, запланированный в Маскате, был отменен после начала израильской операции «Нация львов» против ядерной инфраструктуры Ирана, которая началась в ночь на 13 июня. В результате ударов погибли иранские генералы и ученые, Иран ответил атакой дронов. Обстрелы продолжились 14 июня, есть жертвы среди мирных жителей. По словам президента США Дональда Трампа, в ходе израильской атаки погибли и иранские участники переговоров с США.