Иран заявил о готовности заключить сделку о гарантии отсутствия ядерного оружия
Тегеран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. По его словам, Израиль не хочет соглашения, касающегося иранской ядерной программы.
«Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом», – сказал министр на встрече с послами (цитата по «РИА Новости»).
При этом Аракчи подчеркнул, что Тегеран не будет готов к сделке, если ее целью будет лишение Ирана его ядерных прав.
Новый раунд переговоров между США и Ираном, запланированный в Маскате, был отменен после начала израильской операции «Нация львов» против ядерной инфраструктуры Ирана, которая началась в ночь на 13 июня. В результате ударов погибли иранские генералы и ученые, Иран ответил атакой дронов. Обстрелы продолжились 14 июня, есть жертвы среди мирных жителей. По словам президента США Дональда Трампа, в ходе израильской атаки погибли и иранские участники переговоров с США.
Трамп ранее допустил, что у Тегерана еще есть второй шанс, чтобы заключить с США сделку по ядерной программе.