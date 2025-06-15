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Иран заявил о готовности заключить сделку о гарантии отсутствия ядерного оружия

Ведомости

Тегеран готов заключить соглашение, гарантирующее отсутствие у него ядерного оружия, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. По его словам, Израиль не хочет соглашения, касающегося иранской ядерной программы.

«Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом», – сказал министр на встрече с послами (цитата по «РИА Новости»).

При этом Аракчи подчеркнул, что Тегеран не будет готов к сделке, если ее целью будет лишение Ирана его ядерных прав.

Новый раунд переговоров между США и Ираном, запланированный в Маскате, был отменен после начала израильской операции «Нация львов» против ядерной инфраструктуры Ирана, которая началась в ночь на 13 июня. В результате ударов погибли иранские генералы и ученые, Иран ответил атакой дронов. Обстрелы продолжились 14 июня, есть жертвы среди мирных жителей. По словам президента США Дональда Трампа, в ходе израильской атаки погибли и иранские участники переговоров с США.

Трамп ранее допустил, что у Тегерана еще есть второй шанс, чтобы заключить с США сделку по ядерной программе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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