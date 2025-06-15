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Турция ждет конкретики от России и Украины по срокам переговоров

Ведомости

Турецкая сторона готова принять очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций, ждет конкретики от сторон, сообщил «РИА Новости» турецкий дипломатический источник.

«Мы ожидаем конкретики от сторон по срокам. Когда будет заявлено о готовности, наши двери открыты», – сказал он.

Вторая встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле 2 июня. После переговоров стороны провели обмен пленными, а РФ вернула Украине тела погибших военнослужащих ВСУ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров заявлял, что республика намерена предложить провести встречу между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Путин выразил готовность продолжить переговоры с украинцами после 22 июня, как было обговорено изначально.

14 июня Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о ходе обмена с Украиной военнопленными, в том числе тяжелоранеными и военнопленными моложе 25 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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