Турция ждет конкретики от России и Украины по срокам переговоров
Турецкая сторона готова принять очередной раунд переговоров российской и украинской делегаций, ждет конкретики от сторон, сообщил «РИА Новости» турецкий дипломатический источник.
«Мы ожидаем конкретики от сторон по срокам. Когда будет заявлено о готовности, наши двери открыты», – сказал он.
Вторая встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле 2 июня. После переговоров стороны провели обмен пленными, а РФ вернула Украине тела погибших военнослужащих ВСУ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров заявлял, что республика намерена предложить провести встречу между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Путин выразил готовность продолжить переговоры с украинцами после 22 июня, как было обговорено изначально.
14 июня Путин сообщил президенту США Дональду Трампу о ходе обмена с Украиной военнопленными, в том числе тяжелоранеными и военнопленными моложе 25 лет.