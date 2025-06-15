Турция ждет конкретики от России и Украины по срокам переговоров

Вторая встреча российской и украинской делегаций состоялась в Стамбуле 2 июня. После переговоров стороны провели обмен пленными, а РФ вернула Украине тела погибших военнослужащих ВСУ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров заявлял, что республика намерена предложить провести встречу между президентами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Путин выразил готовность продолжить переговоры с украинцами после 22 июня, как было обговорено изначально.