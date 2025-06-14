Путин рассказал Трампу о ходе обмена пленными с Киевом
Президент России Владимир Путин в ходе беседы по телефону с американским лидером Дональдом Трампом проинформировал его об исполнении договоренностей по обмену пленными с Киевом. Об этом на брифинге сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Путин сообщил Трампу, что в данный момент проходит обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными и военнопленными моложе 25 лет. Уточняется, что Украина приняла также две партии тел погибших.
Российский президент выразил готовность продолжить переговоры с украинцами после 22 июня, как было обговорено изначально. В свою очередь, Трамп вновь выразил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта.
Ранее стало известно, что Россия вернула еще одну группу военнослужащих с территории Украины. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Обмен пленными произошел в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. Кроме того, источник ТАСС сообщал, что Москва и Киев начали проводить бессрочные санитарные обмены, стороны передают раненых.
Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил прошедший обмен в своем Telegram-канале. Он отметил, что были возвращены военные, находившиеся в плену с 2022 г.