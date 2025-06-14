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Путин рассказал Трампу о ходе обмена пленными с Киевом

Ведомости

Президент России Владимир Путин в ходе беседы по телефону с американским лидером Дональдом Трампом проинформировал его об исполнении договоренностей по обмену пленными с Киевом. Об этом на брифинге сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Путин сообщил Трампу, что в данный момент проходит обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными и военнопленными моложе 25 лет. Уточняется, что Украина приняла также две партии тел погибших.

Российский президент выразил готовность продолжить переговоры с украинцами после 22 июня, как было обговорено изначально. В свою очередь, Трамп вновь выразил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта.

Ранее стало известно, что Россия вернула еще одну группу военнослужащих с территории Украины. Взамен была передана группа военнопленных ВСУ. Обмен пленными произошел в рамках российско-украинских договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле. Кроме того, источник ТАСС сообщал, что Москва и Киев начали проводить бессрочные санитарные обмены, стороны передают раненых.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил прошедший обмен в своем Telegram-канале. Он отметил, что были возвращены военные, находившиеся в плену с 2022 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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