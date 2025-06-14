Путин рассказал Трампу о ходе обмена пленными с Киевом

Президент России Владимир Путин в ходе беседы по телефону с американским лидером Дональдом Трампом проинформировал его об исполнении договоренностей по обмену пленными с Киевом. Об этом на брифинге сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.



Путин сообщил Трампу, что в данный момент проходит обмен военнопленными, в том числе тяжелоранеными и военнопленными моложе 25 лет. Уточняется, что Украина приняла также две партии тел погибших.



Российский президент выразил готовность продолжить переговоры с украинцами после 22 июня, как было обговорено изначально. В свою очередь, Трамп вновь выразил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта.