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ВС РФ нанесли удар по снабжающему ВСУ горючим НПЗ в Кременчуге

Ведомости

Российские военные в ночь на 15 июня осуществили групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в городе Кременчуг Полтавской области, который, согласно данным Минобороны РФ, обеспечивал топливом украинские войска в Донбассе.

«Цель удара достигнута, объект поражен», – пояснили в Минобороны РФ.

Атака была проведена с использованием высокоточного оружия воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотников.

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией двух регионов: пять БПЛА самолетного типа сбили над Белгородской областью, а еще один – над Орловской областью.

11 июня Минобороны РФ сообщало, что силы ВС России вышли к западной границе Донецкой народной республики (ДНР). По данным ведомства, группировка войск «Центр» продолжает продвигаться в глубину обороны украинской армии.

К западной границе ДНР вышли подразделения 55-й мотострелковой бригады, которые вместе со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжили наступление в направлении Днепропетровской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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