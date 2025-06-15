ВС РФ нанесли удар по снабжающему ВСУ горючим НПЗ в Кременчуге
Российские военные в ночь на 15 июня осуществили групповой удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в городе Кременчуг Полтавской области, который, согласно данным Минобороны РФ, обеспечивал топливом украинские войска в Донбассе.
Атака была проведена с использованием высокоточного оружия воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотников.
За минувшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией двух регионов: пять БПЛА самолетного типа сбили над Белгородской областью, а еще один – над Орловской областью.
11 июня Минобороны РФ сообщало, что силы ВС России вышли к западной границе Донецкой народной республики (ДНР). По данным ведомства, группировка войск «Центр» продолжает продвигаться в глубину обороны украинской армии.
К западной границе ДНР вышли подразделения 55-й мотострелковой бригады, которые вместе со штурмовыми отрядами 90-й танковой дивизии продолжили наступление в направлении Днепропетровской области.