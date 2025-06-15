Путин: Россия без традиционных ценностей утратит свою идентичность

Президент отметил, что есть очень много людей, которые разделяют позицию России. Они есть и в Западной Европе, и в Америке. По его словам, когда политическая ситуация поменялась в США, то влияние пошло и на другие страны мира. Это стало толчком для того, чтобы люди, «которые опасались сталкиваться с этим тоталитарным подходом со стороны либеральных глобалистов, уже безбоязненно начали выражать свою точку зрения».