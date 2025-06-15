Путин: Россия без традиционных ценностей утратит свою идентичность
Если Россия не будет опираться на традиционные ценности, то ее просто не будет. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Глава страны отвечал на вопрос, почему Россия первой из крупнейших стран еще 12 лет назад громко заговорила о защите традиционных ценностей.
По словам Путина, главное, о чем тогда говорили, – это запрет пропаганды среди несовершеннолетних. Взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным. Но нельзя агрессивно влиять на сознание молодого, несформировавшегося человека.
Утрата идентичности же в высшей степени опасна. Путин отметил, что у всех народов России при всех различиях есть общее морально-нравственное начало.
«В основе этих морально-нравственных начал наши традиционные ценности. Повторяю еще раз: их утрата очень опасна с точки зрения сохранения идентичности и, как последствия, государственности самой. Поэтому я и начал говорить об этом тогда, когда увидел, что происходит какое-то движение внутри страны, внутри общества, при желании казаться цивилизованными, квазицивилизованными в кавычках, внедрять в сознание народов РФ вот эти идейки западного мейнстрима», – сказал Путин.
Президент отметил, что есть очень много людей, которые разделяют позицию России. Они есть и в Западной Европе, и в Америке. По его словам, когда политическая ситуация поменялась в США, то влияние пошло и на другие страны мира. Это стало толчком для того, чтобы люди, «которые опасались сталкиваться с этим тоталитарным подходом со стороны либеральных глобалистов, уже безбоязненно начали выражать свою точку зрения».
В интервью Путин рассказал о российской традиции «всем доверять». По его словам, это элемент традиции: все время всем доверять и передоверять.