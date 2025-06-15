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Путин: Россия без традиционных ценностей утратит свою идентичность

Ведомости

Если Россия не будет опираться на традиционные ценности, то ее просто не будет. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Глава страны отвечал на вопрос, почему Россия первой из крупнейших стран еще 12 лет назад громко заговорила о защите традиционных ценностей.

По словам Путина, главное, о чем тогда говорили, – это запрет пропаганды среди несовершеннолетних. Взрослый человек имеет право жить так, как считает нужным. Но нельзя агрессивно влиять на сознание молодого, несформировавшегося человека.

Утрата идентичности же в высшей степени опасна. Путин отметил, что у всех народов России при всех различиях есть общее морально-нравственное начало.

«В основе этих морально-нравственных начал наши традиционные ценности. Повторяю еще раз: их утрата очень опасна с точки зрения сохранения идентичности и, как последствия, государственности самой. Поэтому я и начал говорить об этом тогда, когда увидел, что происходит какое-то движение внутри страны, внутри общества, при желании казаться цивилизованными, квазицивилизованными в кавычках, внедрять в сознание народов РФ вот эти идейки западного мейнстрима», – сказал Путин.

Президент отметил, что есть очень много людей, которые разделяют позицию России. Они есть и в Западной Европе, и в Америке. По его словам, когда политическая ситуация поменялась в США, то влияние пошло и на другие страны мира. Это стало толчком для того, чтобы люди, «которые опасались сталкиваться с этим тоталитарным подходом со стороны либеральных глобалистов, уже безбоязненно начали выражать свою точку зрения».

В интервью Путин рассказал о российской традиции «всем доверять». По его словам, это элемент традиции: все время всем доверять и передоверять.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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