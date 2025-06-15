Путин рассказал о российской традиции «всем доверять»
Врагам верить нельзя, но у России есть традиция всем доверять, заявил президент Владимир Путин после вручения в Кремле Госпремий. Видео опубликовано в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Физик-ядерщик Юрий Диков из Снежинского ядерного центра сказал Путину: «Не верьте врагам, обманут!» Глава государства с ним согласился, но отметил, что «мы наивные люди все». «К сожалению, это элемент нашей традиции: все время всем доверять и передоверять», – добавил президент.
12 июня Путин вручил в Кремле медали Героя Труда и Государственные премии. В частности, медали Героя Труда получили заместитель научного руководителя «Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. Забабахина» Диков, композитор Александр Зацепин, слесарь-электромонтажник Тверского вагоностроительного завода Вячеслав Зинцов и др.