Путин рассказал о российской традиции «всем доверять»

Физик-ядерщик Юрий Диков из Снежинского ядерного центра сказал Путину: «Не верьте врагам, обманут!» Глава государства с ним согласился, но отметил, что «мы наивные люди все». «К сожалению, это элемент нашей традиции: все время всем доверять и передоверять», – добавил президент.