Путин рассказал о ежегодном чекапе

12 июня Путин вручил в Кремле медали Героя Труда и Государственные премии. В частности, медали Героя Труда получили заместитель научного руководителя «Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. Забабахина» Юрий Диков, композитор Александр Зацепин, слесарь-электромонтажник Тверского вагоностроительного завода Вячеслав Зинцов и др. Столяренко стал лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности.