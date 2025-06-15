Путин рассказал о ежегодном чекапе
Президент России Владимир Путин ежегодно проходит комплексное профилактическое медицинское обследование. Об этом он рассказал после вручения в Кремле государственных премий, видео размещено в Telegram-канале Павла Зарубина.
После церемонии Путин пообщался с одним из лауреатов, офтальмологом-хирургом Георгием Столяренко. Тот отметил, что «техосмотр нужен даже самому лучшему автомобилю».
«Техосмотр проходим регулярно. Каждый год чекап, целых двое суток этому посвящаю каждый год», – сказал Путин.
12 июня Путин вручил в Кремле медали Героя Труда и Государственные премии. В частности, медали Героя Труда получили заместитель научного руководителя «Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института технической физики им. Забабахина» Юрий Диков, композитор Александр Зацепин, слесарь-электромонтажник Тверского вагоностроительного завода Вячеслав Зинцов и др. Столяренко стал лауреатом Госпремии за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности.