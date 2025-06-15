Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Пезешкиан призвал Ирак лучше защищать свое воздушное пространство от Израиля

Ведомости

Правительство Ирака должно защищать свое воздушное пространство, чтобы предотвратить использование территории республики против Ирана, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом аль-Судани.

Каждая страна, которая хочет мира и стабильности, должна «встать на путь противостояния агрессии сионистского режима», заявил президент Ирана.

«Мы подчеркиваем, что иракское правительство должно проявлять большую бдительность и обеспечивать защиту своих границ и воздушного пространства, чтобы предотвратить использование территории Ирака против Исламской Республики Иран», – приводит его слова Mehr.

Премьер Ирака выразил в беседе соболезнования в связи с гибелью высокопоставленных иранских военачальников и мирных граждан в результате атаки Израиля. Судани подчеркнул, что ответные действия Тегерана классифицируются как «законная защита территориальной целостности Ирана».

Багдад направил жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с нарушением воздушного пространства страны Израилем, «в связи с этим принимаются юридические, политические и дипломатические меры», добавил премьер-министр. Он пообещал, что контроль за границами и воздушным пространством Ирака будет осуществляться «с большей серьезностью». Израиль для нанесения ударов по Ирану использовал в том числе воздушное пространство Ирака.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных