Пезешкиан призвал Ирак лучше защищать свое воздушное пространство от Израиля

Багдад направил жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с нарушением воздушного пространства страны Израилем, «в связи с этим принимаются юридические, политические и дипломатические меры», добавил премьер-министр. Он пообещал, что контроль за границами и воздушным пространством Ирака будет осуществляться «с большей серьезностью». Израиль для нанесения ударов по Ирану использовал в том числе воздушное пространство Ирака.