Пезешкиан призвал Ирак лучше защищать свое воздушное пространство от Израиля
Правительство Ирака должно защищать свое воздушное пространство, чтобы предотвратить использование территории республики против Ирана, заявил иранский президент Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом аль-Судани.
Каждая страна, которая хочет мира и стабильности, должна «встать на путь противостояния агрессии сионистского режима», заявил президент Ирана.
«Мы подчеркиваем, что иракское правительство должно проявлять большую бдительность и обеспечивать защиту своих границ и воздушного пространства, чтобы предотвратить использование территории Ирака против Исламской Республики Иран», – приводит его слова Mehr.
Премьер Ирака выразил в беседе соболезнования в связи с гибелью высокопоставленных иранских военачальников и мирных граждан в результате атаки Израиля. Судани подчеркнул, что ответные действия Тегерана классифицируются как «законная защита территориальной целостности Ирана».
Багдад направил жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с нарушением воздушного пространства страны Израилем, «в связи с этим принимаются юридические, политические и дипломатические меры», добавил премьер-министр. Он пообещал, что контроль за границами и воздушным пространством Ирака будет осуществляться «с большей серьезностью». Израиль для нанесения ударов по Ирану использовал в том числе воздушное пространство Ирака.