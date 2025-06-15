Италия пообещала прекратить военную поддержку Украины в случае перемирия
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим прекратит военную помощь Украине после наступления перемирия и начала реального переговорного процесса. Об этом он сообщил в интервью газете Corriere della Sera.
«Когда наступит настоящее перемирие и начнется реальный переговорный процесс, мы прекратим нашу военную поддержку», – отметил министр.
Пока же, по словам Крозетто, итальянские власти продолжат оказывать помощь Украине, но исключительно «в рамках своих возможностей». Он подчеркнул, что Италия не может опустошить собственные оружейные склады, поэтому сейчас активируются новые контракты и пересматривается логистика для улучшения поставок.
29 мая газета Fatto Quotidiano сообщала, что Италия не намерена снимать ограничения на дальность поражения поставляемого Украине оружия. Это отличает позицию Рима от решений других стран Запада.
26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Германия, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность поставляемых Киеву вооружений. В частности, речь идет о крылатых ракетах Taurus KEPD 350/150, способных поражать цели на расстоянии до 500 км. 29 мая Мерц допустил их передачу Украине.