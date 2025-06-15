Италия пообещала прекратить военную поддержку Украины в случае перемирия

Пока же, по словам Крозетто, итальянские власти продолжат оказывать помощь Украине, но исключительно «в рамках своих возможностей». Он подчеркнул, что Италия не может опустошить собственные оружейные склады, поэтому сейчас активируются новые контракты и пересматривается логистика для улучшения поставок.