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Италия пообещала прекратить военную поддержку Украины в случае перемирия

Ведомости

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что Рим прекратит военную помощь Украине после наступления перемирия и начала реального переговорного процесса. Об этом он сообщил в интервью газете Corriere della Sera.

«Когда наступит настоящее перемирие и начнется реальный переговорный процесс, мы прекратим нашу военную поддержку», – отметил министр.

Пока же, по словам Крозетто, итальянские власти продолжат оказывать помощь Украине, но исключительно «в рамках своих возможностей». Он подчеркнул, что Италия не может опустошить собственные оружейные склады, поэтому сейчас активируются новые контракты и пересматривается логистика для улучшения поставок.

29 мая газета Fatto Quotidiano сообщала, что Италия не намерена снимать ограничения на дальность поражения поставляемого Украине оружия. Это отличает позицию Рима от решений других стран Запада.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Германия, Великобритания, Франция и США больше не ограничивают дальнобойность поставляемых Киеву вооружений. В частности, речь идет о крылатых ракетах Taurus KEPD 350/150, способных поражать цели на расстоянии до 500 км. 29 мая Мерц допустил их передачу Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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