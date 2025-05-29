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Италия не намерена снимать ограничения на дальность поражения для оружия Украины

Ведомости

Италия не намерена снимать ограничения на дальность поражения оружия, поставляемого Украине. Об этом сообщает газета Fatto Quotidiano.

26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Таким, в частности, являются крылатые ракеты Taurus KEPD 350/150, которые могут достигать расстояния до 500 км. 29 мая Мерц допустил их поставку на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает это решение как провоцирование продолжения боев.

Bild со ссылкой на источники писал, что ФРГ рассматривает возможность финансирования разработки Украиной собственных крылатых ракет с дальностью действия до 2500 км. При этом утверждается, что дальнобойные ракеты Taurus поставлены не будут.

27 мая глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, если Германия поставит Украине ракеты Taurus, Россия даст жесткий, асимметричный и чувствительный ответ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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