Италия не намерена снимать ограничения на дальность поражения для оружия Украины
Италия не намерена снимать ограничения на дальность поражения оружия, поставляемого Украине. Об этом сообщает газета Fatto Quotidiano.
26 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что Берлин, Лондон, Париж и Вашингтон больше не ограничивают дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Таким, в частности, являются крылатые ракеты Taurus KEPD 350/150, которые могут достигать расстояния до 500 км. 29 мая Мерц допустил их поставку на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва воспринимает это решение как провоцирование продолжения боев.
Bild со ссылкой на источники писал, что ФРГ рассматривает возможность финансирования разработки Украиной собственных крылатых ракет с дальностью действия до 2500 км. При этом утверждается, что дальнобойные ракеты Taurus поставлены не будут.
27 мая глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов заявил, что, если Германия поставит Украине ракеты Taurus, Россия даст жесткий, асимметричный и чувствительный ответ.