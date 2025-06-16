Песков: точной даты нового раунда переговоров с Украиной пока нет
Точная дата нового раунда переговоров с украинской стороной об урегулировании конфликта пока не определена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Пока не заходило речи о том, чтобы выбрать какую-то иную площадку», – добавил Песков, отвечая на вопрос, планируется ли сменить площадку в Стамбуле.
В телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом 14 июня российский лидер Владимир Путин подтвердил, что Москва готова продолжить переговоры с Киевом, как было условлено, после 22 июня.
В ходе второго раунда переговоров РФ и Украины, состоявшегося 2 июня в Стамбуле, была достигнута договоренность о передаче Киеву 6000 тел погибших солдат и офицеров. Стороны также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Путин проинформировал Трампа об исполнении этих договоренностей.