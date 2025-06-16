Песков: точной даты нового раунда переговоров с Украиной пока нет

В ходе второго раунда переговоров РФ и Украины, состоявшегося 2 июня в Стамбуле, была достигнута договоренность о передаче Киеву 6000 тел погибших солдат и офицеров. Стороны также условились обменять всех тяжелораненых и тяжелобольных пленных и молодых солдат в возрасте до 25 лет по формуле «все на все». Путин проинформировал Трампа об исполнении этих договоренностей.