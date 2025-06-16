Песков назвал хорошим уроком реакцию Запада на атаки Израиля

«Мы видим, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего на лагерь тех, кто осудил произошедшее, начало происходящего, я бы сказал так, и на тех, кто поддержал и попытался оправдать», – пояснил пресс-секретарь президента.