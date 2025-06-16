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Песков назвал хорошим уроком реакцию Запада на атаки Израиля

Ведомости

Отсутствие осуждения Израиля, атаковавшего стратегические объекты Ирана, со стороны Запада – это хороший урок. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание на то, что от Запада не последовало никаких санкций и даже особенного осуждения. Это очень сильно отличается от ситуации со спецоперацией на Украине. По словам Пескова, в Кремле обратили внимание на сложившуюся ситуацию.

«Мы видим, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего на лагерь тех, кто осудил произошедшее, начало происходящего, я бы сказал так, и на тех, кто поддержал и попытался оправдать», – пояснил пресс-секретарь президента.

Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня, когда в рамках операции «Восстающий лев» ВВС Израиля нанесли удары по ключевым объектам на территории Ирана. По данным СМИ, Тель-Авив задействовал около 200 самолетов и атаковал свыше 800 целей, включая ядерные объекты в Натанзе и Исфахане, штаб-квартиру ядерной программы и здание минобороны в Тегеране.

В результате ударов были ликвидированы высокопоставленные представители иранского военного командования.

В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание 3» и атаковал ракетами и беспилотниками несколько израильских авиабаз, инфраструктуру ядерной сферы, военную разведку, а также экономические объекты в Тель-Авиве и Хайфе.

СМИ Ирана сообщили, что в ходе операции применялись баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Также источник агентства Mehr сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты. По данным армии обороны Израиля, Иран выпустил 280 ракет.

16 июня Тегеран заявил, что готов завершить военную фазу конфликта с Израилем. Сообщалось, что Тегеран готов заключить соглашение с США, которое предполагает отсутствие ядерного оружия у страны, но при сохранении права на мирную атомную программу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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