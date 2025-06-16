Песков назвал хорошим уроком реакцию Запада на атаки Израиля
Отсутствие осуждения Израиля, атаковавшего стратегические объекты Ирана, со стороны Запада – это хороший урок. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Журналисты обратили внимание на то, что от Запада не последовало никаких санкций и даже особенного осуждения. Это очень сильно отличается от ситуации со спецоперацией на Украине. По словам Пескова, в Кремле обратили внимание на сложившуюся ситуацию.
«Мы видим, что в целом международное сообщество разделилось в своих оценках происходящего на лагерь тех, кто осудил произошедшее, начало происходящего, я бы сказал так, и на тех, кто поддержал и попытался оправдать», – пояснил пресс-секретарь президента.
Конфликт между Ираном и Израилем обострился 13 июня, когда в рамках операции «Восстающий лев» ВВС Израиля нанесли удары по ключевым объектам на территории Ирана. По данным СМИ, Тель-Авив задействовал около 200 самолетов и атаковал свыше 800 целей, включая ядерные объекты в Натанзе и Исфахане, штаб-квартиру ядерной программы и здание минобороны в Тегеране.
В результате ударов были ликвидированы высокопоставленные представители иранского военного командования.
В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание 3» и атаковал ракетами и беспилотниками несколько израильских авиабаз, инфраструктуру ядерной сферы, военную разведку, а также экономические объекты в Тель-Авиве и Хайфе.
СМИ Ирана сообщили, что в ходе операции применялись баллистические ракеты средней дальности Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Также источник агентства Mehr сообщил об использовании гиперзвуковой ракеты. По данным армии обороны Израиля, Иран выпустил 280 ракет.
16 июня Тегеран заявил, что готов завершить военную фазу конфликта с Израилем. Сообщалось, что Тегеран готов заключить соглашение с США, которое предполагает отсутствие ядерного оружия у страны, но при сохранении права на мирную атомную программу.