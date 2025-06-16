Nour News: в Иране обнаружили переделанные израильские ракетные комплексы

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 13 июня, когда Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Восстающий лев». По данным минздрава Исламской Республики, в результате ударов погибли уже более 220 человек, еще свыше 1300 получили ранения.