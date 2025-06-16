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Nour News: в Иране обнаружили переделанные израильские ракетные комплексы

Ведомости

В Иране обнаружены израильские ракетные комплексы Spike, которыми Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла управлять через интернет, сообщает телеканал Nour News.

По данным СМИ, израильские военные модифицировали эти комплексы для поражения иранских средств противовоздушной обороны (ПВО) и оснастили их автоматическими системами управления. Точные координаты обнаруженных вооружений не раскрываются.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 13 июня, когда Израиль начал военную операцию против Ирана под названием «Восстающий лев». По данным минздрава Исламской Республики, в результате ударов погибли уже более 220 человек, еще свыше 1300 получили ранения.

С 13 июня ЦАХАЛ наносит удары по ключевым объектам иранской ядерной программы, заводам по производству оружия и позициям высокопоставленных военных. В ответ Иран атакует территорию Израиля баллистическими ракетами. К 16 июня число жертв этих атак достигло 24 человек, сообщил советник канцелярии премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман.

16 июня президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили «спираль насилия» в ирано-израильском конфликте.

Пресс-служба Кремля сообщила, что лидеры выразили серьезную обеспокоенность продолжающейся эскалацией между Ираном и Израилем, которая уже привела к многочисленным жертвам. Оба президента подчеркнули необходимость немедленного прекращения боевых действий и урегулирования всех спорных вопросов, включая иранскую ядерную программу, исключительно политико-дипломатическими методами.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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