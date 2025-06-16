МИД: расчеты Израиля по ликвидации ядерной инфраструктуры Ирана безосновательны

Эскалация ситуации на Ближнем Востоке произошла 13 июня. В этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и ликвидировала ряд высокопоставленных иранских военных. Иран объявил о проведении ответной военной операции. По данным израильских военных, всего Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Военные действия продолжаются.