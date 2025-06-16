МИД: расчеты Израиля по ликвидации ядерной инфраструктуры Ирана безосновательны
Расчеты военного командования Израиля на то, что путем ударов удастся ликвидировать ядерную инфраструктуру Ирана, ни на чем не основываются. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
По его словам, необходимо учитывать уроки истории. Подобные акции приводят к противоположным результатам.
«Расчеты Израиля перевернуть доску с тем, чтобы потом фигуры были расставлены по-новому, этим расчетам сбыться не суждено», – приводит его заявление ТАСС.
Эскалация ситуации на Ближнем Востоке произошла 13 июня. В этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и ликвидировала ряд высокопоставленных иранских военных. Иран объявил о проведении ответной военной операции. По данным израильских военных, всего Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Военные действия продолжаются.
13 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Была подчеркнута готовность российской стороны осуществить «возможные посреднические усилия». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта.