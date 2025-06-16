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МИД: расчеты Израиля по ликвидации ядерной инфраструктуры Ирана безосновательны

Ведомости

Расчеты военного командования Израиля на то, что путем ударов удастся ликвидировать ядерную инфраструктуру Ирана, ни на чем не основываются. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

По его словам, необходимо учитывать уроки истории. Подобные акции приводят к противоположным результатам.

«Расчеты Израиля перевернуть доску с тем, чтобы потом фигуры были расставлены по-новому, этим расчетам сбыться не суждено», – приводит его заявление ТАСС.

Эскалация ситуации на Ближнем Востоке произошла 13 июня. В этот день Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранские ядерные объекты и ликвидировала ряд высокопоставленных иранских военных. Иран объявил о проведении ответной военной операции. По данным израильских военных, всего Исламская Республика использовала 280 ракет и они не нанесли существенного ущерба критически важной инфраструктуре. Военные действия продолжаются.

13 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили обострение ситуации на Ближнем Востоке. Была подчеркнута готовность российской стороны осуществить «возможные посреднические усилия». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что Россия сохраняет готовность при необходимости оказать посреднические услуги в урегулировании конфликта.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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