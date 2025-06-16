МИД РФ призвал Израиль к сдержанности на фоне ударов по ядерным объектам Ирана
Израиль должен проявить сдержанность в связи с ударами по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.
«Потенциальные опаснейшие последствия ударов по объектам ядерной инфраструктуры очевидны для всех. Это повод для озабоченности всего международного сообщества, но, кроме этого, мы, конечно же, наблюдаем за тем, как реагируют мировые рынки на происходящее. Уверен, что сдержанность и здравый смысл должен проявить прежде всего Западный Иерусалим», – сказал он.
В свою очередь Иран, по словам Рябкова, действует в рамках права на самооборону. Он добавил, что Израиль нарушил принципы и нормы Устава ООН. Рябков сообщил, что Москва находится в постоянном контакте со сторонами конфликта.
Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию, во время которой атаковала иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В ответ Иран стал обстреливать Израиль ракетами и дронами.
15 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил гибель еще семи офицеров, которые курировали разработки дронов и ракет. В Иране сообщали о гибели 15 высокопоставленных военных, Reuters со ссылкой на источники писало о не менее 20 убитых.