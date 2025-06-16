МИД РФ призвал Израиль к сдержанности на фоне ударов по ядерным объектам Ирана

«Потенциальные опаснейшие последствия ударов по объектам ядерной инфраструктуры очевидны для всех. Это повод для озабоченности всего международного сообщества, но, кроме этого, мы, конечно же, наблюдаем за тем, как реагируют мировые рынки на происходящее. Уверен, что сдержанность и здравый смысл должен проявить прежде всего Западный Иерусалим», – сказал он.