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МИД РФ призвал Израиль к сдержанности на фоне ударов по ядерным объектам Ирана

Ведомости

Израиль должен проявить сдержанность в связи с ударами по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, пишет ТАСС.

«Потенциальные опаснейшие последствия ударов по объектам ядерной инфраструктуры очевидны для всех. Это повод для озабоченности всего международного сообщества, но, кроме этого, мы, конечно же, наблюдаем за тем, как реагируют мировые рынки на происходящее. Уверен, что сдержанность и здравый смысл должен проявить прежде всего Западный Иерусалим», – сказал он.

В свою очередь Иран, по словам Рябкова, действует в рамках права на самооборону. Он добавил, что Израиль нарушил принципы и нормы Устава ООН. Рябков сообщил, что Москва находится в постоянном контакте со сторонами конфликта.

Обострение ирано-израильского конфликта произошло 13 июня. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию, во время которой атаковала иранские ядерные объекты и позиции высокопоставленных военных. В ответ Иран стал обстреливать Израиль ракетами и дронами.

15 июня Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил гибель еще семи офицеров, которые курировали разработки дронов и ракет. В Иране сообщали о гибели 15 высокопоставленных военных, Reuters со ссылкой на источники писало о не менее 20 убитых.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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