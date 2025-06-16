В ГД внесли проект об увеличении маткапитала на каждого последующего ребенка

В пояснительной записке сказано, что сейчас материнский капитал выделяется в двух размерах: базовом – для первого ребенка и тех, кто получил маткапитал до 2020 г., и повышенном – на второго или третьего ребенка, если родители не получили маткапитал. Так, в текущем году размер материнского капитала составит около 690 000 руб. за первого ребенка или 912 000 руб. за двоих детей.