В ГД внесли проект об увеличении маткапитала на каждого последующего ребенка
Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ) внесла в Государственную думу законопроект об увеличении маткапитала на каждого последующего ребенка. Предполагается, что его размер будет возрастать на 25% от предыдущей суммы. Это следует из соответствующего документа.
В пояснительной записке сказано, что сейчас материнский капитал выделяется в двух размерах: базовом – для первого ребенка и тех, кто получил маткапитал до 2020 г., и повышенном – на второго или третьего ребенка, если родители не получили маткапитал. Так, в текущем году размер материнского капитала составит около 690 000 руб. за первого ребенка или 912 000 руб. за двоих детей.
По мнению Останиной, принятие проекта может позволить увеличить прирост рождений вторых детей в 2027–2030 г., а также сохранить тренд на увеличение рождений третьих и четвертых детей.
Изменения предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Если проект будет принят, то с 1 января 2026 г. маткапитал составит 690 300 руб. на первого ребенка, 62 700 руб. на второго и 1 млн руб. на третьего.
7 июня президент России Владимир Путин подписал закон, которым сокращаются сроки рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом. В соответствии с документом, от момента рождения ребенка и передачи на «Госуслуги» информации об этом до получения сертификата на материнский капитал будет проходить пять дней вместо 10. Кроме того, инициатива сокращает срок межведомственного взаимодействия по вопросу оформления маткапитала до 48 часов. Поправки также предусматривают упрощение доступа к материнскому капиталу и ускорение выплат через цифровую платформу.
С начала 2025 г. Социальный фонд РФ оформил сертификаты на материнский капитал для 289 000 семей. Пособие при рождении ребенка за аналогичный период получили уже 414 600 родителей.