Почти 300 000 семей получили сертификаты на маткапитал с начала 2025 года
Социальный фонд РФ оформил сертификаты на материнский капитал для 289 000 семей с начала 2025 г., сообщается на сайте государственного фонда. Пособие при рождении ребенка за аналогичный период получили уже 414 600 родителей.
«В этом году мы уже поддержали российские семьи более чем с 11 млн детей. Каждый день Социальный фонд работает для того, чтобы с первых дней жизни ребенка его родители могли получить всю необходимую поддержку», – отметил председатель Соцфонда России Сергей Чирков.
В фонде напомнили. что материнский капитал полагается семье уже при появлении первого ребенка. Сумма сертификата в этом случае – 690 200 руб. При рождении или усыновлении второго ребенка размер выплаты увеличивается почти на 222 000 руб. В ситуации, когда семья решает воспользоваться маткапиталом только при появлении второго ребенка, он предоставляется в повышенном размере – 912 200 руб.
Пособие на сумму 26 900 руб. при рождении ребенка может получить не только мама, но и папа. Оно действует и при усыновлении, причем, если семья приняла ребенка старше 7 лет или с инвалидностью, Социальный фонд увеличивает размер выплаты до 205 900 руб.
Фонд отметил, что в 2025 г. планирует направить на выплаты для семей с детьми 2,3 трлн руб. Для получения материальной помощи достаточно подать заявление в электронной форме, а затем Соцфонд сам проверит данные по государственным информационным системам и одобрит выплату.
За 2024 г. фонд одобрил 1,6 млн заявлений по использованию маткапитала. В общей сложности семьям перечислили 434 млрд руб.
31 мая Социальный фонд РФ подсчитал разницу между средними пенсионными выплатами женщин и мужчин в стране. Согласно данным фонда, пенсия у женщин на 221,25 руб. выше, чем у мужчин. Общероссийский средний показатель пенсионного обеспечения зафиксирован на уровне 23 175,17 руб. в месяц.