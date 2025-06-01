Почти 300 000 семей получили сертификаты на маткапитал с начала 2025 года

В фонде напомнили. что материнский капитал полагается семье уже при появлении первого ребенка. Сумма сертификата в этом случае – 690 200 руб. При рождении или усыновлении второго ребенка размер выплаты увеличивается почти на 222 000 руб. В ситуации, когда семья решает воспользоваться маткапиталом только при появлении второго ребенка, он предоставляется в повышенном размере – 912 200 руб.