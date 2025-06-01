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Почти 300 000 семей получили сертификаты на маткапитал с начала 2025 года

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Социальный фонд РФ оформил сертификаты на материнский капитал для 289 000 семей с начала 2025 г., сообщается на сайте государственного фонда. Пособие при рождении ребенка за аналогичный период получили уже 414 600 родителей.

«В этом году мы уже поддержали российские семьи более чем с 11 млн детей. Каждый день Социальный фонд работает для того, чтобы с первых дней жизни ребенка его родители могли получить всю необходимую поддержку», – отметил председатель Соцфонда России Сергей Чирков.

В фонде напомнили. что материнский капитал полагается семье уже при появлении первого ребенка. Сумма сертификата в этом случае – 690 200 руб. При рождении или усыновлении второго ребенка размер выплаты увеличивается почти на 222 000 руб. В ситуации, когда семья решает воспользоваться маткапиталом только при появлении второго ребенка, он предоставляется в повышенном размере – 912 200 руб.

Пособие на сумму 26 900 руб. при рождении ребенка может получить не только мама, но и папа. Оно действует и при усыновлении, причем, если семья приняла ребенка старше 7 лет или с инвалидностью, Социальный фонд увеличивает размер выплаты до 205 900 руб.

Фонд отметил, что в 2025 г. планирует направить на выплаты для семей с детьми 2,3 трлн руб. Для получения материальной помощи достаточно подать заявление в электронной форме, а затем Соцфонд сам проверит данные по государственным информационным системам и одобрит выплату.

За 2024 г. фонд одобрил 1,6 млн заявлений по использованию маткапитала. В общей сложности семьям перечислили 434 млрд руб.

31 мая Социальный фонд РФ подсчитал разницу между средними пенсионными выплатами женщин и мужчин в стране. Согласно данным фонда, пенсия у женщин на 221,25 руб. выше, чем у мужчин. Общероссийский средний показатель пенсионного обеспечения зафиксирован на уровне 23 175,17 руб. в месяц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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