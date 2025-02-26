Соцфонд в 2024 году одобрил 1,6 млн заявлений по использованию маткапитала

На втором месте по популярности в 2024 г. оказались ежемесячные выплаты из материнского капитала. Согласно действующим правилам, они предусмотрены для семей с низким доходом, который не превышает двух прожиточных минимумов на человека (приблизительно 31 000 руб. в месяц). Социальный фонд одобрил ежемесячные выплаты почти по 600 000 заявлений родителей, в результате чего было выплачено 57,5 млрд руб.