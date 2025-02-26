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Соцфонд в 2024 году одобрил 1,6 млн заявлений по использованию маткапитала

Ведомости

Социальный фонд России удовлетворил 1,6 млн заявлений по использованию маткапитала в 2024 г. Об этом сообщили на сайте фонда.

В общей сложности семьям перечислили 434 млрд руб. Из этих денег россияне потратили в общей сложности 268 млрд руб. на погашение ипотеки, а еще 77 млрд – на ремонт, строительство и покупку жилья без кредитов.

На втором месте по популярности в 2024 г. оказались ежемесячные выплаты из материнского капитала. Согласно действующим правилам, они предусмотрены для семей с низким доходом, который не превышает двух прожиточных минимумов на человека (приблизительно 31 000 руб. в месяц). Социальный фонд одобрил ежемесячные выплаты почти по 600 000 заявлений родителей, в результате чего было выплачено 57,5 млрд руб.

26 февраля Совет Федерации на заседании одобрил продление действия программы маткапитала до 2030 г. включительно. В настоящее время размер выплат на первого ребенка составляет 690 266 руб., а на второго – 221 895 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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