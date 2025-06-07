Путин утвердил новые сроки рассмотрения заявлений на распоряжение маткапиталом
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым сокращаются сроки рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Документ вносит изменения в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Депутаты Госдумы приняли закон во втором и третьем чтениях 27 мая. Тогда сообщалось, что, в соответствии с документом, от момента рождения ребенка и передачи на «Госуслуги» информации об этом до получения сертификата на материнский капитал будет проходить пять дней вместо 10. Кроме того, инициатива сокращает срок межведомственного взаимодействия по вопросу оформления маткапитала до 48 часов.
Поправки также предусматривают упрощение доступа к материнскому капиталу и ускорение выплат через цифровую платформу. Закон, как отмечает «РИА Новости», разработан для перехода к системе «Социального казначейства» – единой цифровой платформе, которая автоматизирует процесс предоставления социальной поддержки.