Путин утвердил новые сроки рассмотрения заявлений на распоряжение маткапиталом

Документ вносит изменения в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Депутаты Госдумы приняли закон во втором и третьем чтениях 27 мая. Тогда сообщалось, что, в соответствии с документом, от момента рождения ребенка и передачи на «Госуслуги» информации об этом до получения сертификата на материнский капитал будет проходить пять дней вместо 10. Кроме того, инициатива сокращает срок межведомственного взаимодействия по вопросу оформления маткапитала до 48 часов.