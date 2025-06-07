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Путин утвердил новые сроки рассмотрения заявлений на распоряжение маткапиталом

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым сокращаются сроки рассмотрения заявлений на распоряжение материнским капиталом. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Документ вносит изменения в ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Депутаты Госдумы приняли закон во втором и третьем чтениях 27 мая. Тогда сообщалось, что, в соответствии с документом, от момента рождения ребенка и передачи на «Госуслуги» информации об этом до получения сертификата на материнский капитал будет проходить пять дней вместо 10. Кроме того, инициатива сокращает срок межведомственного взаимодействия по вопросу оформления маткапитала до 48 часов.

Поправки также предусматривают упрощение доступа к материнскому капиталу и ускорение выплат через цифровую платформу. Закон, как отмечает «РИА Новости», разработан для перехода к системе «Социального казначейства» – единой цифровой платформе, которая автоматизирует процесс предоставления социальной поддержки.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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