Иран отверг сообщения о просьбе к посредникам прекратить боевые действия
Высокопоставленные представители Ирана опровергли сообщения Reuters и The Wall Street Journal о том, что Тегеран якобы обратился к арабским посредникам с просьбой о прекращении войны. Об этом сообщает русская служба Гостелерадио Ирана.
До этого WSJ со ссылкой на источники среди ближневосточных и европейских чиновников утверждала, что иранские власти стремятся к окончанию конфликта и готовы к переговорам. По данным газеты, Тегеран передал через посредников сигналы США и Израилю, в которых подчеркивалось, что обе стороны заинтересованы в снижении уровня насилия. Также сообщалось, что Иран согласится на возобновление переговоров при условии, что Вашингтон не примет участие в израильских атаках.
Издание также указывало, что возможная пауза в боевых действиях позволит Ирану перегруппироваться и активизировать дипломатическое давление на Израиль.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что Тегеран не заинтересован в расширении конфликта, однако будет отвечать на любые удары. Он также отметил, что США должны остановить военные действия Израиля, если намерены вернуться к переговорам по ядерной программе.