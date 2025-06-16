Иран отверг сообщения о просьбе к посредникам прекратить боевые действия

До этого WSJ со ссылкой на источники среди ближневосточных и европейских чиновников утверждала, что иранские власти стремятся к окончанию конфликта и готовы к переговорам. По данным газеты, Тегеран передал через посредников сигналы США и Израилю, в которых подчеркивалось, что обе стороны заинтересованы в снижении уровня насилия. Также сообщалось, что Иран согласится на возобновление переговоров при условии, что Вашингтон не примет участие в израильских атаках.