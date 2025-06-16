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Иран отверг сообщения о просьбе к посредникам прекратить боевые действия

Ведомости

Высокопоставленные представители Ирана опровергли сообщения Reuters и The Wall Street Journal о том, что Тегеран якобы обратился к арабским посредникам с просьбой о прекращении войны. Об этом сообщает русская служба Гостелерадио Ирана.

До этого WSJ со ссылкой на источники среди ближневосточных и европейских чиновников утверждала, что иранские власти стремятся к окончанию конфликта и готовы к переговорам. По данным газеты, Тегеран передал через посредников сигналы США и Израилю, в которых подчеркивалось, что обе стороны заинтересованы в снижении уровня насилия. Также сообщалось, что Иран согласится на возобновление переговоров при условии, что Вашингтон не примет участие в израильских атаках.

Издание также указывало, что возможная пауза в боевых действиях позволит Ирану перегруппироваться и активизировать дипломатическое давление на Израиль.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил, что Тегеран не заинтересован в расширении конфликта, однако будет отвечать на любые удары. Он также отметил, что США должны остановить военные действия Израиля, если намерены вернуться к переговорам по ядерной программе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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