Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Нетаньяху: Иран использует переговоры как прикрытие для создания ядерного оружия

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью ABC News отверг публикацию The Wall Street Journal, согласно которой Иран якобы выразил готовность остановить военные действия и вернуться к диалогу по ядерной программе. По его словам, такие заявления – обман.

«Иранцы хотят вести фальшивые переговоры, на которых они лгут, мошенничают и просто водят США за нос. У нас есть надежная разведка, которая это подтверждает», – заявил Нетаньяху. Он подчеркнул, что под прикрытием дипломатии Тегеран продолжает разрабатывать ядерное оружие и баллистические ракеты, представляющие прямую угрозу для Израиля.

Нетаньяху также добавил, что Иран стремится создать две экзистенциальные угрозы одновременно – и военную, и ядерную, продолжая разговоры о переговорах.

Премьер также заявил, что Иран является «угрозой для всего мира», комментируя критику в адрес Израиля со стороны некоторых американских политиков и комментаторов, включая Такера Карлсона, выступающих против военной поддержки Израиля.

До этого WSJ со ссылкой на источники среди ближневосточных и европейских чиновников утверждала, что иранские власти стремятся к окончанию конфликта и готовы к переговорам. По данным газеты, Тегеран передал через посредников сигналы США и Израилю, в которых подчеркивалось, что обе стороны заинтересованы в снижении уровня насилия. Также сообщалось, что Иран согласится на возобновление переговоров при условии, что Вашингтон не примет участие в израильских атаках.

Высокопоставленные представители Ирана также опровергли сообщения Reuters и The Wall Street Journal о том, что Тегеран якобы обратился к арабским посредникам с просьбой о прекращении войны.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных