Нетаньяху: Иран использует переговоры как прикрытие для создания ядерного оружия
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью ABC News отверг публикацию The Wall Street Journal, согласно которой Иран якобы выразил готовность остановить военные действия и вернуться к диалогу по ядерной программе. По его словам, такие заявления – обман.
«Иранцы хотят вести фальшивые переговоры, на которых они лгут, мошенничают и просто водят США за нос. У нас есть надежная разведка, которая это подтверждает», – заявил Нетаньяху. Он подчеркнул, что под прикрытием дипломатии Тегеран продолжает разрабатывать ядерное оружие и баллистические ракеты, представляющие прямую угрозу для Израиля.
Нетаньяху также добавил, что Иран стремится создать две экзистенциальные угрозы одновременно – и военную, и ядерную, продолжая разговоры о переговорах.
Премьер также заявил, что Иран является «угрозой для всего мира», комментируя критику в адрес Израиля со стороны некоторых американских политиков и комментаторов, включая Такера Карлсона, выступающих против военной поддержки Израиля.
До этого WSJ со ссылкой на источники среди ближневосточных и европейских чиновников утверждала, что иранские власти стремятся к окончанию конфликта и готовы к переговорам. По данным газеты, Тегеран передал через посредников сигналы США и Израилю, в которых подчеркивалось, что обе стороны заинтересованы в снижении уровня насилия. Также сообщалось, что Иран согласится на возобновление переговоров при условии, что Вашингтон не примет участие в израильских атаках.
Высокопоставленные представители Ирана также опровергли сообщения Reuters и The Wall Street Journal о том, что Тегеран якобы обратился к арабским посредникам с просьбой о прекращении войны.