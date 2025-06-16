Сенатор от Коми Шумилова сложила полномочия
Елена Шумилова приняла решение досрочно прекратить свои полномочия сенатора Совета Федерации от Коми. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».
Ранее Шумилова направила заявление о добровольном выходе из рядов партии. В связи с этим региональное отделение «Единой России» выразило свою позицию, заявив, что подобные действия противоречат политическим обязательствам, взятым кандидатом при получении мандата сенатора.
«Выход из партии после получения места в Совете Федерации от законодательного органа республики рассматривается как нарушение», – подчеркнули в пресс-службе.
Ранее Шумилова представляла регион в Совете Федерации с поддержкой «Единой России».
26 марта член Совета Федерации, представитель от законодательного органа государственной власти Тывы Дина Оюн также написала заявление о сложении полномочий по собственному желанию.