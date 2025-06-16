Австрийская партия свободы требует разъяснений от канцлера по визиту Зеленского
Австрийская партия свободы (АПС) направила срочный запрос в Национальный совет (нижнюю палату парламента) с требованием пояснить обстоятельства визита президента Украины Владимира Зеленского в Вену и возможное влияние этой встречи на статус нейтралитета страны. Об этом пишут «РИА Новости».
В распространенном заявлении партия подчеркивает, что визит главы украинского государства 16 июня вызывает серьезные опасения в контексте австрийской политики нейтралитета. Руководитель АПС Герберт Кикль выразил резкую критику в адрес федерального правительства, заявив, что текущие действия властей могут подорвать международное доверие к Австрии и поставить под угрозу безопасность ее граждан.
Кикль отметил, что визит проходит на фоне усугубляющегося конфликта между НАТО и Россией, а также растущего давления со стороны Украины в вопросах военной поддержки. По его словам, Австрия обязана строго придерживаться конституционного принципа постоянного нейтралитета, который является не просто политической позицией, а краеугольным элементом национальной безопасности.
Особое недовольство у АПС вызвал и финансовый аспект взаимодействия с Киевом. Партия указывает, что Австрия уже выделила около 327 млн евро в виде помощи Украине, в то время как внутри страны растут проблемы – от инфляции до сокращения бюджета здравоохранения.
Лидер АПС также призвал Вену активно продвигать идею мирных переговоров между сторонами конфликта – без предварительных условий и с сохранением нейтральной позиции.
Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, Австрия даже при желании не смогла бы помочь Украине военными ресурсами. По словам австрийского лидера, с 1955 г. страна не вступает в военные союзы в связи с нейтралитетом, он также напомнил об этом статусе журналистам. Кроме того, подразумевается недопустимость постоянного размещения иностранных войск на территории государства. Президент подчеркнул, что оборона Австрии, в соответствии с нейтралитетом, обеспечивается ее собственными силами.
Визит Зеленского в Австрию стал первым с начала конфликта в 2022 г. В рамках поездки он встретился с Ван дер Белленом и запланировал переговоры с федеральным канцлером.