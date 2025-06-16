Австрийская партия свободы требует разъяснений от канцлера по визиту Зеленского

Ранее президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, Австрия даже при желании не смогла бы помочь Украине военными ресурсами. По словам австрийского лидера, с 1955 г. страна не вступает в военные союзы в связи с нейтралитетом, он также напомнил об этом статусе журналистам. Кроме того, подразумевается недопустимость постоянного размещения иностранных войск на территории государства. Президент подчеркнул, что оборона Австрии, в соответствии с нейтралитетом, обеспечивается ее собственными силами.