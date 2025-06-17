Вице-канцлер Австрии предложил Зеленскому новое место для переговоров с Россией
Россия и Украина могут провести переговоры в Австрии. С таким предложением президенту Украины Владимиру Зеленскому выступил вице-канцлер Австрии Андреас Баблер, передает Exxpress.
Австрия, по словам Баблера, является нейтральной страной, которая «была бы идеальным место для переговоров». Вице-канцлер напомнил, что в Вене находится штаб-квартира ООН в Европе.
В сентябре 2024 г. федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о готовности страны принять переговоры по Украине. Тогда Нехаммер отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о готовности к переговорам с Украиной.
Москва и Киев сейчас, как и три года назад, проводят встречи в турецком Стамбуле. С начала конфликта ряд стран выступили с предложением стать площадкой для переговоров РФ и Украины.
Последний раз с инициативой организовать встречи выступили в Ватикане. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл «неэлегантной» возможность проведения встречи в католическом Ватикане, поскольку Россия и Украина – православные страны.