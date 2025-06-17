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Вице-канцлер Австрии предложил Зеленскому новое место для переговоров с Россией

Ведомости

Россия и Украина могут провести переговоры в Австрии. С таким предложением президенту Украины Владимиру Зеленскому выступил вице-канцлер Австрии Андреас Баблер, передает Exxpress.

Австрия, по словам Баблера, является нейтральной страной, которая «была бы идеальным место для переговоров». Вице-канцлер напомнил, что в Вене находится штаб-квартира ООН в Европе.

В сентябре 2024 г. федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер объявил о готовности страны принять переговоры по Украине. Тогда Нехаммер отреагировал на слова президента РФ Владимира Путина о готовности к переговорам с Украиной.

Москва и Киев сейчас, как и три года назад, проводят встречи в турецком Стамбуле. С начала конфликта ряд стран выступили с предложением стать площадкой для переговоров РФ и Украины. 

Последний раз с инициативой организовать встречи выступили в Ватикане. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров называл «неэлегантной» возможность проведения встречи в католическом Ватикане, поскольку Россия и Украина – православные страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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