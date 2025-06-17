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Politico: Украина не сможет победить в конфликте с Россией военным путем

Ведомости

Военная победа больше не реалистична для Украины вне зависимости от объемов финансовой помощи Запада, сообщило издание Politico со ссылкой на мнение старшего научного сотрудника Фонда Александра фон Гумбольдта Эльхана Нуриева.

«Вопрос, который должны сейчас решить западные политики, заключается не в том, заслуживает ли Украина поддержки, а в том, помогает ли нынешняя стратегия ей победить или просто помогает ей выжить достаточно долго, чтобы проигрывать медленнее», – выразил свою точку зрения Нуриев.

Как отмечается в публикации, решение конфликта зависит не столько от оружия, сколько от дипломатии. Украина терпит демографические и экономические потери. В материале приводятся данные Минобороны страны, согласно которым более 30% призывников не являются на службу. Президент США Дональд Трамп пересматривает роль государства в конфликте и «вряд ли поддержит бессрочную военную помощь без явного выхода», пишет издание.

На саммите G7 в Канаде 17 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что странам «большой семерки» необходимо работать над усилением рестрикций против России, чтобы вернуть ее «за стол переговоров». По его мнению, «прекращение огня, возвращение всех сторон к диалогу, возможность собрать за одним столом президента России Владимира Путина, Владимира Зеленского, американцев, европейцев» поможет сторонам пойти на взаимные уступки по вопросам территории и безопасности.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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