Politico: Украина не сможет победить в конфликте с Россией военным путем

«Вопрос, который должны сейчас решить западные политики, заключается не в том, заслуживает ли Украина поддержки, а в том, помогает ли нынешняя стратегия ей победить или просто помогает ей выжить достаточно долго, чтобы проигрывать медленнее», – выразил свою точку зрения Нуриев.