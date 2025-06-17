Макрон потребовал от стран G7 усилить антироссийские санкции

«Если мы действительно хотим двигаться к миру, необходимо продемонстрировать нашу решимость и нашу способность идти гораздо дальше в вопросе санкций», – подчеркнул лидер Франции. Он считает, что важны такие условия, как «прекращение огня, возвращение всех сторон к диалогу, возможность собрать за одним столом президента России Владимира Путина, Владимира Зеленского, американцев, европейцев», тогда в ходе переговоров получится пойти на взаимные уступки по вопросам территории и безопасности.