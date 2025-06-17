Макрон потребовал от стран G7 усилить антироссийские санкции
Странам «большой семерки» необходимо работать над усилением рестрикций против России, чтобы вернуть ее «за стол переговоров», заявил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе саммита G7 в Канаде, передает ТАСС.
«Если мы действительно хотим двигаться к миру, необходимо продемонстрировать нашу решимость и нашу способность идти гораздо дальше в вопросе санкций», – подчеркнул лидер Франции. Он считает, что важны такие условия, как «прекращение огня, возвращение всех сторон к диалогу, возможность собрать за одним столом президента России Владимира Путина, Владимира Зеленского, американцев, европейцев», тогда в ходе переговоров получится пойти на взаимные уступки по вопросам территории и безопасности.
По его мнению, санкции Запада могут радикально изменить ситуацию с конфликтом на Украине. Макрон заявил, что умение экономики России сопротивляться якобы «окажется под вопросом», а партнеры государства, осуществляющие финансовые переводы, «столкнутся с гораздо большими ограничениями».
Макрон на саммите также сообщил журналистам, что президент США Дональд Трамп «относительно положительно» ответил на его вопрос о том, позволит ли он продвинуться законопроекту США об антироссийских санкциях. Французский лидер сказал, что такой ответ является для него «хорошей новостью».