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Макрон потребовал от стран G7 усилить антироссийские санкции

Ведомости

Странам «большой семерки» необходимо работать над усилением рестрикций против России, чтобы вернуть ее «за стол переговоров», заявил журналистам президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе саммита G7 в Канаде, передает ТАСС.

«Если мы действительно хотим двигаться к миру, необходимо продемонстрировать нашу решимость и нашу способность идти гораздо дальше в вопросе санкций», – подчеркнул лидер Франции. Он считает, что важны такие условия, как «прекращение огня, возвращение всех сторон к диалогу, возможность собрать за одним столом президента России Владимира Путина, Владимира Зеленского, американцев, европейцев», тогда в ходе переговоров получится пойти на взаимные уступки по вопросам территории и безопасности.

По его мнению, санкции Запада могут радикально изменить ситуацию с конфликтом на Украине. Макрон заявил, что умение экономики России сопротивляться якобы «окажется под вопросом», а партнеры государства, осуществляющие финансовые переводы, «столкнутся с гораздо большими ограничениями».

Макрон на саммите также сообщил журналистам, что президент США Дональд Трамп «относительно положительно» ответил на его вопрос о том, позволит ли он продвинуться законопроекту США об антироссийских санкциях. Французский лидер сказал, что такой ответ является для него «хорошей новостью».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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